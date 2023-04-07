А от всі інші компанії, які досі не змогли розпрощатися зі своїми активами, так чи інакше помахають рукою всім 140 мільйонам росіян та назавжди покинуть прокляту та приречену до забуття землю. При цьому деякі корпорації, судячи з усього, зможуть продати росіянам усе, чим вони володіли, тоді як інші просто спалюють за собою мости. Наскільки це повпливає на економіку країни-агресорки, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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По великому рахунку, Кремль "на виході" від подібного не отримає майже ніяких прибутків. У найкращому випадку Росія за гроші чи крадіжкою отримає іноземне обладнання, яке не зможе обслуговувати та повноцінно ним користуватися. Адже зазвичай росіянам, що "віджали" доступ до повного циклу виробництва, аж ніяк не вдається побудувати McDonald's 2.0. На виході вони отримують "Вкусно и точка" з лайном замість їжі.

Cisco подала всім приклад

Звісно, майже кожній великій компанії, яка працювала у країні-терористці, після прийняття рішення про вихід з її ринку хочеться мінімізувати свої втрати. Втім, абсолютно очевидно, що кремлівські бандити наплювали на всі можливі закони та здатні просто викрадати чужі активи. Як то сталося з чималим авіапарком лізінгових літаків, який Москва просто заборонила повертати іноземним власникам.

Зрозуміло, що водночас втрачати мільярди нікому не захочеться, тому компанії почали прораховувати ризики продовження роботи з путінською державою. Певні бренди вирішили, що варто оголосити всьому світу про вихід із Росії, але згодом "перевзулися" та повернулися до роботи. Інші – типу Reserved, Mohito, Sinsay та Continental – зареєстрували нові компанії та продовжили співпрацю під іншими юридичними особами.

Ті ж, хто однозначно прийняв рішення залишитись, і взагалі з головою занурилися у фінансування тероризму. При чому у прямому сенсі цього слова.

Однак були й такі, що після провальних переговорів про м'яке покидання ринку, влаштовували росіянам потенційний армагедон. Не такий, як обіцяв зробити українцям невдаха Суровікін, а справжній, із реальним зануренням у Середньовіччя. Можливо, від подібних прогнозів деякі жителі боліт наразі й розсміються, але лише ті, хто не в курсі реального стану справ.

Йдеться про американську Cisco, що подала всім приклад, як треба виходити з Росії. Як стало відомо, після майже року перемовин про вивезення апаратури для спроб мінімізації втрат керівництво цього цифрового гіганта просто вирішило гримнути дверима та знищити обладнання на 3 мільярди рублів. Так, працівники фірми Cisсo Systems під жорстоким наглядом американців трощили сири трактором множили на нуль майбутнє російського інтернету. Паралельно з цим їх колеги із Cisсo Solutions займалися тим самим.

Загалом дві "доньки" американського гіганта знищили на своїх складах абсолютно всі запаси на загальну суму 3 мільярди рублів.

Крім того, громадяни Росії на вимогу керівництва з Вашингтону утилізували навіть офісні меблі та оргтехніку, а також транспорт, який належав Cisco. Ба більше, у планах корпорації є знищення взагалі всього майна, що залишається у країні-агресорці. Ймовірно, йдеться навіть про те обладнання, яким вже користуються і російські провайдери, у тому числі весь державний апарат. Адже виробник здатен просто натиском однієї кнопки перетворити, наприклад, маршрутизатори у "цеглу" зі всіма наслідками цього. Згідно з оцінками спеціалістів, масштаби катастрофи у такому випадку не варто й описувати – Росія залишиться без інтернету.

Втім, навіть якщо Cisco не відключатиме те, що працює, мешканці боліт все одно опиняться на порозі апокаліпсісу, бо без обслуговування та оновлення ПО обладнання такого рівня не протримається довго. Замінити зламані агрегати альтернативними аж ніяк не вийде, а займатися чимось на кшталт авіаційного канібалізма у цьому випадку не допоможе, бо більшість обладнання для маршрутизації прив'язане до геолокації. Тобто при будь-якій спробі перенести, наприклад, комутатор із точки "А" у точку "Б" російські спеціалісти отримуватимуть купу не придатного ні до чого заліза.

Словом, наслідки виходу Cisco так чи інакше будуть дуже відчутними для росіян, а чимось більш болісним могло б бути хіба відключення всього обладнання MikroTik латвійцями.

Іноземцям дають втекти

Якщо аналізувати новини про російські успіхи на світовому ринку економіки, можна дійти висновків, що останній тиждень березня та перший квітня були буквально проривними для багатьох іноземних компаній, які хотіли вийти з Росії, але отримати за свої інвестиції та активи хоч якусь компенсаціїю. Кремль, тактикою якого було примусове замороження або ж відверта крадіжка всього, що належало "недружнім" копрораціям, раптом почав погоджуватися з позиціями іноземців. Так, російська "Новатек" отримала дозвіл заплатити британсько-нідерландській Shell 1,1 мільярда доларів у якості викупу частки у проєкті "Сахалін-2".

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Крім того, дозвіл від російського уряду на продаж майже половини своєї нерухомості раптом отримав гігант Inditex, що володіє у Росії брендами Bershka, Stradivarius та Zara. Звісно, представники путінської влади пояснюють плебсу, що склянка наполовину повна, однак продаж 502 магазинів із тисячі – суттєве скорочення діяльності. Втім, й у тих торгівельних точках, що залишаться, продаватиметься лише продукція турецьких брендів або ж навіть одяг від тільки створених компаній-ноунеймів.

Аналогічний розпродаж активів почав у Санкт-Петербурзі фінський фонд SATOhomes, який вирішив "злити" без малого 500 об'єктів нерухомості. Це означає повний вихід компанії, яка займається орендою квартир, з російського ринку. Загальна вартість активів, які іноземні інвестори хочуть продати, сягає приблизно 60 мільйонів євро.



Велика фінська компанія тікає з Росії / Скриншот російських псевдоЗМІ

Навіщо російські урядовці дають іноземцям можливість більш-менш адекватно вийти з ринку, якщо путінська влада давно стала на слизьку доріжку прибирати активи до рук незаконним шляхом? Питання риторичне. Втім, якщо якісь російські державні чи приватні компанії виплачуватимуть іноземцям мільярди доларів у якості компенсацій за їх майно, то це буде цілком позитивна для цивілізованого світу історія. Адже що б не робили росіяни, маючи на руках всі інструменти, у них все одно вийде Lada Kalina. Без подушок безпеки, АБС та автоматичної коробки передач.

Автомобільний ринок остаточно конає

Якщо вже зачепили автомобільну тематику, варто згадати ще й той факт, що Нижньогородський суд розморозив активи Volkswagen. Німецький гігант намагалися силоміць прив'язати до заводів на болотах, бо без іноземних інвестицій та технологій потужності Горківського автозавода могли б хіба що займатися відновленням ленд-лізових "Студебеккерів". Та й зовсім не факт, що досягли б хоч якогось успіху.

Втім, російські урядовці (без них точно не обійшлося) дали можливість німцям зайнятися продажем своїх активів. І зовсім не дарма на потужностях "ГАЗ" почалися ледве не бунти. Мовляв, що ж тепер робити тисячам працівників, які залишаться без роботи та зарплат. Відповіді на це питання, звісно, не буде ніякої. Воювати підуть. Або ж Путін вкотре накаже виділити мільярди з резервних фондів "для підтримки галузі", однак цю промисловість не врятують навіть всі гроші світу. І їздити заможні росіяни зможуть лише на машинах китайського автопрому. Ну, або ж на тих самих "Ладах", які вже зараз продаються за захмарними цінами. Якщо взагалі ворожий автопром буде здатним до виробництва хоча б чогось.



Volkswagen мріє помахати росіянам на прощання / Скриншот російських псевдоЗМІ

Ба більше, вже незабаром у Росії може з'явитися власне ноу-хау – ринок відновлення автозапчастин. До такого, треба зазначити, ще у жодній країні світу не додумувалися.

Виявляється, що через санкції ремонтувати всілякі Mercedes (десь заплакав один священник-кандидат на обмін), Volkswagen та Audi банально нема чим. Особливо, якщо йдеться про відновлення машин по страховці, адже згідно з нормативно-правовими актами, ремонт по ОСАЦВ та КАСКО має відбуватися із заміною деталей на виготовлені офіційними виробниками. А постачання запачастин-то через санкції нема. От і довелося віце-прем'єрові Мантурову наказувати своїм підлеглим розглядати створення цілої індустрії для відновлення вживаних деталей.



Через нестачу запчастин у Росії хочуть почати "офіційно" відновлювати старі / Скриншот російських псевдоЗМІ

Якою може бути якість, скажімо, турбіни від BMW, що зняли з розбитого донора та відновили на потужностях КамАЗа, залишається лише здогадуватись. Але точно не можна буде порівнювати це із заводськими деталями від виробника. Втім, хіба такі нюанси хвилюють бункерного фюрера? Якщо він накаже, то будуть ізострічкою до саней двигуни від іранських "мопедів" примотувати, та ще й презентацію на "новому заводі" зроблять, мовляв, від провідних російських інженерів машина з повністю імпортозаміщених деталей.

Зернотрейдери також тікають

Окрім вищезазначених гігантів про наміри згорнути свою діяльність на початку квітня заявили ще й у французькій Louis Dreyfus. Ця компанія входить у топ 3 гравців на ринку зернотрейдерства, а її вихід із Росії означатиме остаточний колапс експорту токсичного врожаю з Росії. Особливо з урахуванням того, що інші світові лідери цієї галузі – Cargill та Viterra – також зробили відповідні заяви. На вихід зібралися також американці з Archer-Daniels-Midland.

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Якщо найпотужніші компанії припинять експортувати російське зерно, це означатиме лише одне: той бізнес, в якому Москва цілком могла становити конкуренцію Києву, почне остаточно згортатися. Звісно, потужності російського ринку дозволятимуть їм продавати та експортувати і свій, і вкрадений у України врожай, але у геть не тих об'ємах. Адже флоту власних суховантажів не вистачить, та й на надійності Кремля як постачальника подібне може відбитися зовсім не у найкращу сторону.

Найбільш страждатимуть від цього звичайні російські фермери, яким доведеться віддавати врожай за три копійки, оскільки потужностей для зберігання зерна у них банально нема, а як не продаси задешево – залишишся із тоннами гнилої пшениці. Така собі перспектива, чесно кажучи, особливо з урахуванням того, що окупанти не лише крадуть у наших аграріїв чимало врожаю, але й у себе збирають вже не перший рік рекордну кількість тонн. Однак при цьому галузь ризикує стати збитковою, такий от російський каламбур.

Шансів уникнути колапсу майже нема

То ж, судячи з заяв та намірів великих компаній, які відігравали чималу роль у надходженнях до російського бюджету, на Москву насувається справжня гойда. При цьому криза поглиблюватиметься в усіх галузях та відбиватиметься на житті кожного жителя країни-терористки. І що б не робили цілком фахові російські економісти, водночас вирішити всі проблеми, що лише накопичуються, їм ніяк не вдасться.

Оскільки для адекватного виходу з кризи Кремлю не треба було починати повномасштабну війну з Україною, або ж хоча б швидко вивести війська звідусіль, включаючи Крим та Донбас.

Втім визнати геополітичні прорахунки та платити репарації, відбившись малою кров'ю, у Путіна не захотіли, а тому залишається лише намагатися пройти проміж краплями дощу під час жахливої зливи. Звісно, відтерміновувати смерть своєї економіки Росія якийсь час ще зможе, але ж запасів міцності вже нема. Та ще й розходи на війну не припиняють зростати, бо без них Кремль ризикує отримати ще й величезну поразку на фронті.