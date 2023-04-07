А вот все остальные компании, которые до сих пор не смогли расстаться со своими активами, так или иначе помашут рукой всем 140 миллионам россиян и навсегда покинут проклятую и обреченную на забвение землю. При этом некоторые корпорации, судя по всему, смогут продать россиянам все, чем они владели, в то время как другие просто сжигают мосты. Насколько это повлияет на экономику страны-агрессора, читайте в материале 24 Канала.

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По большому счету, Кремль "на выходе" от подобного не получит почти никаких доходов. В лучшем случае Россия за деньги или воровством получит иностранное оборудование, которое не сможет обслуживать и полноценно им пользоваться. Ведь обычно россиянам, "отжавшим" доступ к полному циклу производства, совсем не удается построить McDonald's 2.0. На выходе они получают "Вкусно и точка" с дерьмом вместо еды.

Cisco подала всем пример

Естественно, практически каждой крупной компании, работавшей в стране-террористе, после принятия решения о выходе с ее рынка хочется минимизировать свои утраты. Впрочем, совершенно очевидно, что кремлевские бандиты наплевали на все возможные законы и способны похищать чужие активы. Как это случилось с немалым авиапарком лизинговых самолетов, который Москва просто запретила возвращать иностранным владельцам.

Понятно, что терять миллиарды никому не захочется, поэтому компании начали просчитывать риски продолжения работы с путинским государством. Некоторые бренды решили, что стоит объявить всему миру о выходе из России, но впоследствии "переобулись" и вернулись к работе. Другие – типа Reserved, Mohito, Sinsay и Continental – зарегистрировали новые компании и продолжили сотрудничество под другими юридическими лицами.

Те же, кто однозначно принял решение остаться, и вообще с головой погрузились в финансирование терроризма. Причем в прямом смысле этого слова.

Однако были и такие, что после провальных переговоров о мягком покидании рынка устраивали россиянам потенциальный армагедон. Не такой, как обещал сделать украинцам неудачник Суровикин, а настоящий, с реальным погружением в Средневековье. Возможно, от подобных прогнозов некоторые жители болот и рассмеются, но только те, кто не в курсе реального положения дел.

Речь идет об американской Cisco, которая подала всем пример, как следует выходить из России. Как стало известно, после почти года переговоров о вывозе аппаратуры для попыток минимизации потерь руководство этого цифрового гиганта просто решило хлопнуть дверью и уничтожить оборудование на 3 миллиарда рублей. Да, работники фирмы Cisсo Systems под жестоким наблюдением американцев давили сыры трактором умножали на ноль будущее российского интернета. Параллельно с этим их коллеги по Cisсo Solutions занимались тем же.

В общей сложности две "дочки" американского гиганта уничтожили на своих складах абсолютно все запасы на общую сумму 3 миллиарда рублей.

Кроме того, граждане России по требованию руководства из Вашингтона утилизировали даже офисную мебель и оргтехнику, а также транспорт, принадлежавший Cisco. Более того, в планах корпорации уничтожение вообще всего имущества, остающегося в стране-агрессоре. Вероятно, речь идет даже о том оборудовании, которым уже пользуются и российские провайдеры, в том числе весь государственный аппарат. Ведь производитель способен просто нажатием одной кнопки превратить, например, маршрутизаторы в "кирпич" со всеми вытекающими из этого последствиями. По оценкам специалистов, масштабы катастрофы в таком случае не стоит и описывать – Россия останется без интернета.

Впрочем, даже если Cisco не будет отключать работу, жители болот все равно окажутся на пороге апокалипсиса, так как без обслуживания и обновления ПО оборудование такого уровня не продержится долго. Заменить сломанные агрегаты альтернативными никак не получится, а заниматься чем-то вроде авиационного каннибализма в этом случае не поможет, потому что большинство оборудования для маршрутизации привязано к геолокации. То есть при любой попытке перенести, например, коммутатор из точки "А" в точку "Б", российские специалисты будут получать кучу непригодного ни на что железа.

Словом, последствия выхода Cisco так или иначе будут очень ощутимы для россиян, а чем-то более болезненным могло бы быть разве что отключение всего оборудования MikroTik латвийцами.

Иностранцам дают убежать

Если анализировать новости о российских успехах на мировом рынке экономики, можно сделать выводы, что последняя неделя марта и первая апреля была буквально прорывной для многих иностранных компаний, которые хотели выйти из России, но получить за свои инвестиции и активы хоть какую-то компенсацию. Кремль, тактикой которого была принудительная заморозка или откровенная кража всего, что принадлежало "недружественным" копрорациям, вдруг начал соглашаться с позициями иностранцев. Так, российская "Новатек" получила разрешение заплатить британско-нидерландскому. Shell 1,1 миллиарда долларов в качестве выкупа доли в проекте "Сахалин-2".

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Кроме того, разрешение от российского правительства на продажу почти половины своей недвижимости вдруг получил гигант. Inditex, владеющий в России брендами Bershka, Stradivarius и Zara. Конечно, представители путинской власти объясняют плебсу, что стакан наполовину полон, однако продажа 502 магазинов из тысячи – существенное сокращение деятельности. Впрочем, и в оставшихся торговых точках будет продаваться только продукция турецких брендов или даже одежда от только созданных компаний-ноунеймов.

Аналогичную распродажу активов начал в Санкт-Петербурге финский фонд SATOhomes, решивший "слить" без малого 500 объектов недвижимости. Это означает полный выход компании, занимающейся арендой квартир, с российского рынка. Общая стоимость активов, которые иностранные инвесторы хотят продать, составляет примерно 60 миллионов евро.



Большая финская компания убегает из России / Скриншот российских псевдоСМИ

Зачем российские чиновники дают иностранцам возможность более-менее адекватно уйти с рынка, если путинские власти давно стали на скользкую дорожку прибирать активы к рукам незаконным путем? Вопрос риторический. Впрочем, если какие-то российские государственные или частные компании будут выплачивать иностранцам миллиарды долларов в качестве компенсаций за их имущество, это будет вполне позитивная для цивилизованного мира история. Ведь что бы ни делали россияне, имея на руках все инструменты, у них все равно получится Lada Kalina. Без подушек безопасности, АБС и автоматической коробки.

Автомобильный рынок окончательно умирает

Если затронули автомобильную тематику, стоит упомянуть еще и тот факт, что Нижегородский суд разморозил активы Volkswagen. Немецкий гигант пытались насильно привязать к заводам на болотах, потому что без иностранных инвестиций и технологий мощности Горьковского автозавода могли бы разве что заниматься восстановлением ленд-лизовых "Студебеккеров". Да и вовсе не факт, что добились бы хоть какого-то успеха.

Впрочем, российские члены правительства (без них точно не обошлось) дали возможность немцам заняться продажей своих активов. И совсем не зря на мощностях "ГАЗ" начались чуть ли не бунты. Мол, что теперь делать тысячам работников, которые останутся без работы и зарплат. Ответа на этот вопрос, конечно, не будет. Воевать пойдут. Или Путин еще раз прикажет выделить миллиарды из резервных фондов "для поддержки отрасли", однако эту промышленность не спасут даже все деньги мира. И ездить состоятельные россияне смогут только на машинах китайского автопрома. Ну, или же на тех же "Ладах", которые уже сейчас продаются по заоблачным ценам. Если вообще вражеский автопром будет способен к производству хотя бы чего-нибудь.



Volkswagen мечтает помахать россиянам на прощание / Скриншот российских псевдоСМИ

Более того, уже в скором времени в России может появиться собственно ноу-хау – рынок восстановления автозапчастей. До такого, надо отметить, ни в одной стране мира не додумывались.

Оказывается, что из-за санкций ремонтировать всевозможные Mercedes (где-то заплакал один священник-кандидат на обмен), Volkswagen и Audi банально нечем. Особенно если речь идет о восстановлении машин по страховке, ведь согласно нормативно-правовым актам, ремонт по ОСАГО и КАСКО должен происходить с заменой деталей на изготовленные официальными производителями. А поставок зачастей из-за санкций нет. Вот и пришлось вице-премьеру Мантурову предписывать своим подчиненным рассматривать создание целой индустрии для обновления б/у деталей.



Из-за нехватки запчастей в России хотят начать "официально" восстанавливать старые / Скриншот российских псевдоСМИ

Каким может быть качество, скажем, турбины от BMW, снятой с разбитого донора и восстановленной на мощностях КамАЗа, остается только догадываться. Но точно нельзя сравнивать это с заводскими деталями от производителя. Впрочем, разве такие нюансы волнуют бункерного фюрера? Если он прикажет, то будут изолентой к саням двигатели от иранских "мопедов" приматывать, да еще и презентацию на "новом заводе" сделают, мол, от ведущих российских инженеров машина из полностью импортозамещенных деталей.

Зернотрейдеры также убегают

Кроме вышеупомянутых гигантов о намерениях свернуть свою деятельность в начале апреля заявили еще и во французском Louis Dreyfus. Эта компания входит в топ 3 игроков на рынке зернотрейдерства, а ее выход из России будет означать окончательный коллапс экспорта токсичного урожая из России. Особенно с учетом того, что другие мировые лидеры этой отрасли – Cargill и Viterra – тоже сделали соответствующие заявления. На выход собрались также американцы из Archer-Daniels-Midland.

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Если самые мощные компании прекратят экспортировать российское зерно, это будет означать только одно: тот бизнес, в котором Москва вполне могла составить конкуренцию Киеву, начнет окончательно сворачиваться. Конечно, мощности российского рынка будут позволять им продавать и экспортировать и свой, и украденный у Украины урожай, но в совсем не тех объемах. Ведь флота собственных сухогрузов не хватит, да и на надежности Кремля как поставщика подобное может отразиться отнюдь не в лучшую сторону.

Наиболее страдают от этого обычные российские фермеры, которым придется отдавать урожай за три копейки, поскольку мощностей для хранения зерна у них банально нет, а если не продашь по дешевке – останешься с тоннами гнилой пшеницы. Такая себе перспектива, честно говоря, особенно с учетом того, что оккупанты не только воруют у наших аграриев немало урожая, но и у себя собирают уже не первый год рекордное количество тонн. Однако при этом отрасль рискует стать убыточной, таков вот русский каламбур.

Шансов избежать коллапса почти нет

Итак, судя по заявлениям и намерениям крупных компаний, игравших немалую роль в поступлениях в российский бюджет, на Москву надвигается настоящая качка. При этом кризис будет углубляться во всех сферах и отражаться на жизни каждого жителя страны-террориста. И что бы ни делали вполне профессиональные российские экономисты, в то же время решить все накапливающиеся проблемы им никак не удастся.

Поскольку для адекватного выхода из кризиса Кремлю не нужно было начинать полномасштабную войну с Украиной, или хотя бы быстро вывести войска отовсюду, включая Крым и Донбасс.

Впрочем, признать геополитические просчеты и платить репарации, обойдясь малой кровью, у Путина не захотели, а потому остается лишь пытаться пройти между каплями дождя во время ужасного ливня. Конечно, откладывать смерть своей экономики Россия какое-то время еще сможет, но запасов прочности уже нет. Да еще и расходы на войну не перестают расти, потому что без них Кремль рискует получить еще и огромное поражение на фронте.