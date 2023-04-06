Ущерб ВТБ Чистый ущерб составил 9,57 миллиарда долларов, что эквивалентно около 760 миллиардам рублей по текущему курсу. Об этом говорится в официальной отчетности финструктуры. Читайте также Приближенный к Путину олигарх не смог приобрести аэропорт в Германии

Ущерб по международным стандартам достиг 612,6 миллиарда рублей против 186,3 миллиарда рублей прибыли. В банке также отметили, что потери банка стали рекордными за всю историю.

Также следует напомнить, что ВТБ был одним из первых банков, столкнувшихся с санкциями год назад. В тот момент в России не действовали лимиты центробанка на снятие наличных.

Что стало причиной рекордного ущерба

Убытки оказались ниже, чем ожидалось из-за учета разового дохода в 165 миллиардов рублей от присоединения банка Открытие в декабре 2022 года. Без этого фактора органический ущерб составил бы около 777 миллиардов рублей.

В ВТБ подчеркнули, что главными причинами рекордного ущерба стали санкции, резервы, валютный курс и процентный риск.