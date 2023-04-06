Збитки ВТБ Чистий збиток склав 9,57 мільярда доларів, що еквівалентно близько 760 мільярдам рублів за поточним курсом. Про це йдеться в офіційній звітності фінструктури. Читайте також Наближений до Путіна олігарх не зміг придбати аеропорт у Німеччині

Збиток за міжнародними стандартами досяг 612,6 мільярда рублів проти 186,3 мільярда рублів прибутку. У банку також наголосили, що втрати банку стали рекордними за всю історію.

Також варто нагадати, що ВТБ був одним із перших банків, які зіткнулися із санкціями рік тому. На той момент у Росії не діяли ліміти центробанку на зняття готівки.

Що стало причиною рекордних збитків

Збитки виявилися нижчими ніж очікувалось через облік разового доходу в 165 мільярдів рублів від приєднання банку Відкриття у грудні 2022 року. Без цього фактора органічний збиток становив би близько 777 мільярдів рублів

У ВТБ наголосили, що головними причинами рекордних збитків стали санкції, резерви, валютний курс та відсотковий ризик.