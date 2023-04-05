Это может означать, что Россия попытается привлечь средства иностранных инвесторов, в том числе для финансирования войны с Украиной.

Этот шаг почти наверняка свидетельствует о том, что Россия ожидает внешней финансовой поддержки со стороны иностранных государств, которые она считает "дружественными".

– говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

После завершения разработки программы инвесторы из других стран смогут приобрести российский суверенный долг и, таким образом, профинансировать некоторые будущие дефициты бюджета России.

В последние месяцы российские банки являлись основными субъектами, покупавшими российский государственный долг. Однако вряд ли они смогут полностью финансировать предстоящий бюджетный дефицит. Российские чиновники видят выпуск внешнего долга как один из способов закрыть пробелы в финансах России, поскольку они планируют длительную войну в Украине,

– прогнозирует британская разведка.

Однако не удастся России реализовать эти меры, остается непонятным.

Что с российской экономикой