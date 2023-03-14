Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла 24 Каналу, як виснажуються і страждають економіки України та Росії під час повномасштабного вторгнення країни-агресорки на нашу територію.

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Дефіцит бюджету Росії забезпечується 2 чинниками

За її словами, на жаль українська економіка більше виснажується у війні. У 2022 році українська економіка скоротилась на 30%. Тоді як російська – на 3,5 – 4%.

Протягом 2022 року російська економіка залишалась на плаву. На неї почали потужно діяти лише санкції, що були накладені на нафтогазовий сектор. З 5 грудня 2022 року запрацювало ембарго ЄС на імпорт російської нафти і так само обмеження ціни на російську нафту для третіх країн,

– зазначила Підласа.

Вона додала, що з 5 лютого 2023 року запрацювало ембарго на імпорт нафтопродуктів та обмеження ціна на нафтопродукти для всіх країн світу.

Голова Комітету ВР з питань бюджету вважає, що дефіцит російського бюджету забезпечується 2 чинниками:

падінням в половину нафтогазових доходів до федерального бюджету;

зростанням в половину видатків – в першу чергу на війну з Україною.

"Адже на одну ракетну атаку росіяни витрачають приблизно 600 мільйонів доларів. А їх може відбуватися кілька на місяць", – підкреслила вона.

Потрібно посилювати санкції

Підласа впевнена, що середньостатистичному росіянину жити у своїй країні погано – затримують зарплату бюджетникам, і це частково пов'язано з проблемами з федеральним бюджетом.

Проте Росія має певний запас міцності. Нещодавно Держдума ухвалила закон про збільшення податків зі своїх нафтогазових олігархів. Також вони планують запровадити одноразовий "добровільний" збір від бізнесу, який має принести в бюджет близько 300 мільярдів доларів,

– розповіла вона.

Співрозмовниця зазначила, що росіяни посилюють тиск на бізнес та друкують рубль, що робить їхніх громадян біднішими. Проте, чекати на те, коли середньостатистичний росіянин взвиє від того, що відбувається в Росії, на жаль, ще довго. Тому потрібно працювати над посиленням санкції проти Москви.

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Закрити лазівки для обходу санкцій

На її думку, є декілька країн, які блокують накладення санкції на російську атомну енергетику та компанію "Росатом". Це – Угорщина, Болгарія і навіть Франція, яка залежить від імпорту сирого урану з Росії.

В ЄС понад 100 атомних реакторів і більшість з них працює на російському паливі. І складно диверсифікувати це постачання з Росії. Але ЄС може диктувати свої правила на світовому ринку. І Росія буде змушена їх прийняти,

– вважає Голова Комітету ВР з питань бюджету.

Вона зауважила, що важливий чинник, що впливає на стан російської економіки, це те, як ЄС на країни G7 закривають лазівки для обходу санкцій. Чим складніше Росії буде обходити санкції, тим дорожче їй буде коштувати постачання нафти.

"Відомо, що США наймають нових прокурорів, які будуть слідкувати за дотриманням санкцій. Так само ЄС працює над введенням кримінальної відповідальності або за допомогу в ухиленні санкцій, або за співпрацю з підсанкційними компаніями і особами. Все це буде робити для Росії дорогим процес ухилення від санкцій. І відповідно ситуація з її бюджетом буде погіршуватись", – резюмувала Роксолана Підласа.

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Ситуація в російській економіці: коротко