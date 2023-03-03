Порівняно із груднем 2022 року нафтогазові прибутки Росії також скоротилась майже вдвічі – на 46%, про що повідомило російське міністерство.

Цікаво З 45 до 40 гривень: що буде з офіційним курсом долара у 2023 році

При цьому доходи агресорки у воєнному 2022 році перевищили позаторішні і склали 11 586,2 мільярда рублів. Найбільше нафтогазових прибутків Росії приносить податок на видобуток корисних копалин, нафта і газ.

Податок на видобуток корисних копалин з газу в лютому збільшився до 121 мільярд рублів (86% річних). Базові нафтогазові доходи в Росії раніше очікувались на рівні 8 трильйонів рублів, однак через втрати вони вже не будуть вищими за 6 трильйони рублів.

Об'єм продажу іноземної валюти та золота Мінфіном Росії склав 160,2 мільярда рублів.

Російська економіка реагує на зменшення нафтогазових доходів