Порівняно із груднем 2022 року нафтогазові прибутки Росії також скоротилась майже вдвічі – на 46%, про що повідомило російське міністерство.
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При цьому доходи агресорки у воєнному 2022 році перевищили позаторішні і склали 11 586,2 мільярда рублів. Найбільше нафтогазових прибутків Росії приносить податок на видобуток корисних копалин, нафта і газ.
Податок на видобуток корисних копалин з газу в лютому збільшився до 121 мільярд рублів (86% річних). Базові нафтогазові доходи в Росії раніше очікувались на рівні 8 трильйонів рублів, однак через втрати вони вже не будуть вищими за 6 трильйони рублів.
Об'єм продажу іноземної валюти та золота Мінфіном Росії склав 160,2 мільярда рублів.
Російська економіка реагує на зменшення нафтогазових доходів
- Доходи Росії від експорту нафти та газу в січні становили 18,5 мільярдів доларів, що на 38% менше, ніж дохід у січні 2022 року.
- Втрата Росією доходу від експорту своїх енергоносіїв сприяла девальвації рубля. Тож російський регулятор вимушений продавати активи з фонду, аби покрити значно нижчі доходи, ніж передбачав бюджет.
- Бюджет на 2023 рік Кремль планував з урахування ціни нафти марки Urals на рівні більш як 70 доларів за барель. Реальна ж ціна наразі навіть менша за граничну ціну у 60 доларів за барель.