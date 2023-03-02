Доходи від нафти та газу знизились

Доходи Росії від експорту нафти та газу в січні становили 18,5 мільярдів доларів, що на 38% менше, ніж дохід у січні 2022 року. Рік тому агресорка отримала від експорту 30 мільярдів доларів за даними Міжнародного енергетичного агенства, передає Reuters.

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Зверніть увагу! У 2022 році Росія отримала внаслідок експорту нафти та газу близько 11,6 трильйона рублів, що еквівалентно 154,68 мільярда доларів.

Санкції досягли свої мети

Метою західних санкцій була дестабілізація нафтових ринків та скорочення доходів Росії від експорту нафти та газу. Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль заявив, що санкції досягли свої мети.

Ми очікуємо, що це зниження доходів від нафти та газу буде більш різким в найближчі місяці. І ще більш крутими в середньостроковій перспективі через відсутність доступу до технологій та інвестицій,

– сказав Біроль.

Рубль падає

Скорочення доходів від експорту енергоресурсів, встановлення граничної ціни на російську нафту та військові витрати не могли не позначитись на курсі рубля до долара, тож він очікувано почав девальвувати.

Станом на 2 березня 2023 року курс складає 75,38 рубля за долар, від піка в 50 рублів за долар, досягнутого наприкінці липня, й приблизно на рівні, на якому вона була до повномасштабного вторгнення в Україну рік тому.

Головний економіст BCS Global Markets Наталія Лаврова зауважила, що торговельні потоки стали основним фактором руху рубля. За наявності контролю за рухом капіталу та зовнішньої торгівлі валютою вартість валюти більше не відображає перспективну оцінку стану економіки, передає Financial Times.

Нагадаємо! Напочатку березня курс долара складав понад 140 рублів та оновлював антирекорд по декілька разів на день. Потім курс стабілізувався завдяки підвищенню процентних ставок до 20% та запровадження контролю за рухом капіталу.

Росія стриму падіння рубля

Падіння рубля стримується тим, що Центральний банк Росії продає авуари в юанях зі свого фонду національного добробуту, щоб покрити різницю в бюджеті.

Довідка: авуари – кошти банку, які знаходяться на його рахунках в іноземній валюті у закордонних банках.

Нагадаємо, що бюджет на 2023 рік Кремль планував з урахування ціни нафти марки Urals на рівні більш як 70 доларів за барель. Реальна ж ціна наразі навіть менша за граничну ціну у 60 доларів за барель.