Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко. За його словами, було б наївно думати, що санкції можуть змусити Москву припинити війну проти України.
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Адже, як свідчить міжнародний досвід, обмеження у повному обсязі не спрацювали ні проти Північної Кореї, ні проти Ірану. Однак продовжувати санкційний тиск на Росію вкрай важливо.
"Ефект санкцій полягає не у тому, що вони дають якийсь абсолютний результат, а у послабленні економіки та військового потенціалу Росії", – пояснив Фесенко.
Санкційна тактика Заходу
За словами політолога, тактика санкцій у нинішній ситуації полягає у тому, що обмеження проти Росії поступово посилюються. Західні союзники України шукають слабкі місця або ті "шпарини", де Москва намагається обійти санкції. Саме у таких сферах і посилюється санкційний тиск.
Наприклад, ми бачили посилення санкцій наприкінці 2022 року та на початку 2023 року. Йдеться про обмеження у нафтовій та газовій сферах. Це саме ті галузі, де Росія отримує найбільше грошей,
– зазначив Фесенко.
Він наголосив, що запровадження цінової стелі на нафтопродукти вже призвело до дефіциту у російському бюджеті.
"Також з лютого 2023 року почала діяти повна заборона на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу", – додав політолог.
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Головне завдання – перекрити для Росії шляхи обходу санкцій
Як зазначив Фесенко, ще залишаються достатньо великі обсяги торгівлі з Росією. На думку політолога, у цьому плані також поступово будуть вводитися обмеження.
Однак найважливіше зараз – перекривати канали обходження санкцій для Росії. Адже Москва намагається організувати тіньовий експорт європейських та американських товарів, зокрема електронних компонентів,
– наголосив Фесенко.
Країна-агресор намагається купувати заборонені товари через посередників та треті країни. Захід прагне цьому протидіяти.
"Зараз водяться вторинні санкції не проти країн, а проти конкретних компаній, які торгують з Москвою. Такі санкції змусили цілу низку турецьких компаній припинити співпрацю з Росією", – пояснив політолог.
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Також якщо у 2022 році у Туреччині та Казахстані активно використовувалися російські платіжні картки "Мир", зараз це вже неможливо.
Проблема Китаю
Політолог наголосив, що зараз велику проблему становить Китай, який активно торгує з Росією. Хоча великі китайські компанії, які працюють на західних ринках, уникають співпраці з Москвою, щоб не потрапити під санкції з боку Заходу.
"Зараз увага США та інших західних країн буде зосереджена на китайських компаніях, які все ще торгують з Росією або через які Москва отримує заборонені товари, особливо військові компоненти", – сказав Фесенко.
Прогалина у санкціях
Фесенко вважає, що існує велика прогалина у санкціях, пов'язана з атомною енергетикою. Зокрема, потрібно вводити санкції проти "Росатому". Адже це велика російська компанія, яка розвиває атомну енергетику за межами Росії.
Проблема не у тому, що Росія на цьому заробляє. Таким чином Кремль створює мережу атомних загроз для інших країн. Як це працює, ми бачимо на прикладі Запорізької АЕС,
– сказав політолог.
Він припустив, що через вплив на АЕС росіяни можуть шантажувати Туреччину та керівництво країн Європи. Аби уникнути цього, потрібно ввести жорсткі обмеження проти "Росатому".
Санкції проти Росії: коротко
- Європейський Союз офіційно затвердив десятий пакет санкцій проти Росії 25 лютого. До 10 пакету санкцій увійшли 121 фізична та юридична особа, а також обмеження, які стосуються торгівлі та пропагандистських ЗМІ.
- Спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко наголосив, що Євросоюз має якнайшвидше розпочати підготовку до ухвалення 11 пакету санкцій проти Росії.
- Представник українського МЗС вважає, що до нового пакету санкцій мають увійти обмеження діяльності корпорації "Росатом", ІТ-технології, продаж діамантів та морська логістика.