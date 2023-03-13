Про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології. Його провели з 22 лютого по 6 березня.

Зверніть увагу За минулий рік збільшилась кількість людей, які розмовляють українською в повсякденному житті

Результати опитування українців

Так, 68% українців вважають, що наша держава повинна намагатися звільнити всю територію, зокрема з Кримом, навіть якщо буде ризик зменшення підтримки Заходу і ризик тривалішої війни.

24% вважають, що в обмін на визволення та захист усіх територій з Донбасом (без Криму) Україна може утриматися від військових дій у Криму. Ще 8% опитаних не змогли відповісти на питання.



Результати опитування / Київський міжнародний інститут соціології

Соціологи кажуть, що переважна більшість наполягають на визволенні всіх територій України, зокрема Криму, у всіх регіонах України.



Результати опитування / Київський міжнародний інститут соціології

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