Про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології. Його провели з 22 лютого по 6 березня.
Зверніть увагу За минулий рік збільшилась кількість людей, які розмовляють українською в повсякденному житті
Результати опитування українців
Так, 68% українців вважають, що наша держава повинна намагатися звільнити всю територію, зокрема з Кримом, навіть якщо буде ризик зменшення підтримки Заходу і ризик тривалішої війни.
24% вважають, що в обмін на визволення та захист усіх територій з Донбасом (без Криму) Україна може утриматися від військових дій у Криму. Ще 8% опитаних не змогли відповісти на питання.
Результати опитування / Київський міжнародний інститут соціології
Соціологи кажуть, що переважна більшість наполягають на визволенні всіх територій України, зокрема Криму, у всіх регіонах України.
Результати опитування / Київський міжнародний інститут соціології
Інші опитування в Україні
- Нещодавно стало відомо, що 52% українців не бажають, аби діти у школах вивчали російську мову. Натомість 42% опитаних підтримують збереження викладання мови агресора.
- Також 90% українців вважають, що необхідно завдавати ударів по території Росії. Цього не підтримують лише 7% респондентів.
- 38% вважають, що завдавати ударів необхідно лише по військових об'єктах. Майже стільки ж (39%) говорять про військові об'єкти та об'єкти енергетичної інфраструктури.
- Крім цього, 13% респондентів вважають що удари мають завдаватися по всіх об'єктах, зокрема по населенню, як це робить сама Росія.