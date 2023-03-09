Такі дані опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології. Більшість з тих, хто підтримує викладання російської, хочуть, щоб цій мові відводили стільки ж або менше часу, ніж іншим іноземним.

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Скільки українців підтримує викладання російської у школах

6% опитаних українців переконані, що російську треба вивчати більше, ніж інші іноземні мови. 3% впевнені, що на рівні з українською.

Соціологи уточнюють, що у порівнянні з 1998 та 2009 роками ставлення українців до вивчення російської у школах суттєво змінилися. Зараз кількість людей, які вважають, що російську мову треба взагалі виключити зі шкільних програм, зросла у кожному регіоні.



Динаміка змін по роках / КМІС

На сході України більше тих, хто прагне зберегти вивчення російської мови в певному обсязі, а на заході – тих, хто проти її вивчання.



Динаміка підтримки по регіонах / КМІС

До слова, опитування проводили 14 – 22 лютого 2023 року. Було опитано 1017 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України.

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