Такі дані опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології. Більшість з тих, хто підтримує викладання російської, хочуть, щоб цій мові відводили стільки ж або менше часу, ніж іншим іноземним.
Читайте В Україні діти досі вивчають російську мову та літературу: де ці "унікальні" школи
Скільки українців підтримує викладання російської у школах
6% опитаних українців переконані, що російську треба вивчати більше, ніж інші іноземні мови. 3% впевнені, що на рівні з українською.
Соціологи уточнюють, що у порівнянні з 1998 та 2009 роками ставлення українців до вивчення російської у школах суттєво змінилися. Зараз кількість людей, які вважають, що російську мову треба взагалі виключити зі шкільних програм, зросла у кожному регіоні.
Динаміка змін по роках / КМІС
На сході України більше тих, хто прагне зберегти вивчення російської мови в певному обсязі, а на заході – тих, хто проти її вивчання.
Динаміка підтримки по регіонах / КМІС
До слова, опитування проводили 14 – 22 лютого 2023 року. Було опитано 1017 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України.
До теми "Російська мова в Україні зникне": мовознавиця розповіла, через скільки років це станеться
Де в Україні ще вивчають російську мову та літературу
- У деяких школах Одеської та Кіровоградської областей діти досі вчать російську. Цю інформацію підтвердили обласні департаменти освіти.
- У навчальному закладі Онуфріївської селищної ради Кіровоградській області 111 дітей вивчають російську мову.
- На Одещині російську мову та літературу ще вивчає 10 учнів в Одеському приватному навчально-виховному комплексі "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів "Гармонія – ХХІ століття".
- Факультативно мову та літературу ворога також вчать у 3 комунальних та 8 приватних школах Одеси.
- У департаменті освіти Одеської області при цьому посилаються на право індивідуального вибору.