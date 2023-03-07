Про це у коментарі 24 Каналу розповіла видатна українська мовознавиця, докторка філологічних наук та професорка Лариса Масенко.

Важливо Ї проти Z: як українська мова стала зброєю, символом спротиву і лінією оборони

Через скільки років російська мова зникне в Україні

Нічим не виправдана жорстока війна, вбивства, зґвалтування й руйнації, які чинять росіяни на нашій землі, за словами мовознавиці, змінили й ставлення українців до російської мови. Вона вже ніколи не матиме того впливу, якого досягла в колоніальний період.

Російська мова втратила будь-які шанси на домінування в деяких українських областях, як це було донедавна. Можна передбачити, що впродовж життя двох-трьох поколінь російська мова зникне з комунікативного простору нашої країни,

– наголосила Масенко.

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Як українська мова стала зброєю, символом спротиву та лінією оборони у час повномасштабної війни з Росією, а також, як важливо підтримувати це мовне багаття завжди і всюди, читайте у статті.