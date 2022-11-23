Так, в Україні майже не лишилося навчальних закладів, де б вивчали російську мову та літературу. Та все ж ще є школи, у яких їх досі вивчають.

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Де в Україні ще вивчають російську мову та літературу

Так, у деяких школах Одеської та Кіровоградської областей діти досі вчать російську. Цю інформацію підтвердили обласні департаменти освіти.

У навчальному закладі Онуфріївської селищної ради Кіровоградській області 111 дітей вивчають російську мову.

На Одещині російську мову та літературу ще вивчає 10 учнів в Одеському приватному навчально-виховному комплексі "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів "Гармонія – ХХІ століття".

Факультативно мову та літературу ворога також вчать у 3 комунальних та 8 приватних школах Одеси.

У департаменті освіти Одеської області при цьому посилаються на право індивідуального вибору.

Де в Україні більше не вивчають російську

Натомість не вчаться російською мовою взагалі у школах та садках у таких областях:

Вінницька;

Волинська;

Дніпропетровська;

Івано-Франківська;

Київська;

Львівська;

Миколаївська;

Полтавська;

Рівненська;

Сумська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Черкаська;

Чернівецька;

Чернігівська,

а також Херсон.

Також у цих областях (крім Одеської) "російську мову" та "російську літературу" не викладають у школах ні як основну навчальну дисципліну, ні як факультатив.

Луганська, Донецька, Закарпатська та Житомирська ОВА не надали інформації.

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