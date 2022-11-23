Так, в Україні майже не лишилося навчальних закладів, де б вивчали російську мову та літературу. Та все ж ще є школи, у яких їх досі вивчають.
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Де в Україні ще вивчають російську мову та літературу
Так, у деяких школах Одеської та Кіровоградської областей діти досі вчать російську. Цю інформацію підтвердили обласні департаменти освіти.
У навчальному закладі Онуфріївської селищної ради Кіровоградській області 111 дітей вивчають російську мову.
На Одещині російську мову та літературу ще вивчає 10 учнів в Одеському приватному навчально-виховному комплексі "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів "Гармонія – ХХІ століття".
Факультативно мову та літературу ворога також вчать у 3 комунальних та 8 приватних школах Одеси.
У департаменті освіти Одеської області при цьому посилаються на право індивідуального вибору.
Де в Україні більше не вивчають російську
Натомість не вчаться російською мовою взагалі у школах та садках у таких областях:
- Вінницька;
- Волинська;
- Дніпропетровська;
- Івано-Франківська;
- Київська;
- Львівська;
- Миколаївська;
- Полтавська;
- Рівненська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Хмельницька;
- Черкаська;
- Чернівецька;
- Чернігівська,
- а також Херсон.
Також у цих областях (крім Одеської) "російську мову" та "російську літературу" не викладають у школах ні як основну навчальну дисципліну, ні як факультатив.
Луганська, Донецька, Закарпатська та Житомирська ОВА не надали інформації.
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- 42% людей стали більше спілкуватися українською,
- 14% – повністю перейшли на державну мову.