В Украине почти не осталось учебных заведений, где бы изучали русский язык и литературу. И все же есть школы, в которых их до сих пор изучают.

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Где в Украине еще изучают русский язык и литературу

Так, в некоторых школах Одесской и Кировоградской областей дети до сих пор учат русский. Эту информацию подтвердили областные департаменты образования.

В учебном заведении Онуфриевского поссовета Кировоградской области 111 детей изучают русский язык.

В Одесской области русский язык и литературу еще изучает 10 учеников в Одесском частном учебно-воспитательном комплексе "Дошкольное учебное заведение – общеобразовательная школа I – III ступеней "Гармония – ХХІ век".

Факультативно язык и литературу врага также учат в 3 коммунальных и 8 частных школах Одессы.

В департаменте образования Одесской области при этом ссылаются на право индивидуального выбора.

Где в Украине больше не изучают русский

Не учатся на русском языке вообще в школах и садах в таких областях:

Винницкая;

Волынская;

Днепропетровская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Львовская;

Николаевская;

Полтавская;

Ровенская;

Сумская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Черкасская;

Черновицкая;

Черниговская,

а также Херсон.

Также в этих областях (кроме Одесской) русский язык и русскую литературу не преподают в школах ни как основную учебную дисциплину, ни как факультатив.

Луганская, Донецкая, Закарпатская и Житомирская ОВА не предоставили информацию.

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