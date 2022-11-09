9 ноября, в День украинской письменности и языка, 24 канал расскажет о столетних "терниях к звездам" украинского языка. В частности, как и почему Россия, которая в XXI веке снова пришла с войной в Украину, веками пыталась стереть с лица земли украинский язык.

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Наш язык – уникальный

Украинский язык имеет вековые корни. Исследователи считают, что он сформировался еще в Х – IV тысячелетиях до нашей эры и происходит от санскрита. Сейчас соловьиная входит в 30 самых распространенных языков мира. На нем говорит более 45 миллионов человек. К тому же украинский язык официально признан одним из самых красивых.



Язык – это символ нации / Голос Украины

Почему Россия пыталась уничтожить украинский язык

В течение четырех веков, когда Украина была порабощена разными захватчиками, наш язык целенаправленно уничтожали. Все ради того, чтобы исчезла украинская нация. Особенно к этому приложились россияне. Они притесняли, ограничивали употребление украинского и уничтожали всех, кто был защитником родного языка.

Но агрессорам не помогли ни законы, ни анафемы, ни указы, ни государственные акты агрессоров. Акты лингвоцида – сознательного уничтожения языка как главного признака этноса – сделали украинский язык оружием в борьбе за независимость.

В общем, если верить историческим документам, украинский язык пытались убить аж… 134 раза. Особенно россияне, называвшие его "наречием". И сегодня один из популярных мифов российской пропаганды говорит, что "украинский язык – это суржик, а настоящего литературного языка у украинцев до сих пор нет".

Как язык убивала церковь

В 1627 году московский царь Михаил приказал собрать книги украинской печати и сжечь. А уже в 1693 году патриарх Московский направил письмо в Киево-Печерскую Лавру. В нем отмечали запрет любых книг на украинском языке.

Как уничтожали соловьиную московские цари и царицы

Словоубийством отличился тиран Петр I в первой половине XVIII века. Он приказал ученым и просветителям перебраться из Киева в Москву.



Московские цари и царицы беспощадно уничтожали украинский язык / ICTV

В 1720 году запретил книгопечатание на украинском языке и приказал изъять украинские тексты из церковных книг. В следующем году издал приказ о цензуре украинских книг. А в 1729 году приказ переписать с украинского языка на русский все государственные постановления и распоряжения.

В 1740 году к царскому уничтожению нашего языка добавилась российская императрица Анна Ивановна. Она создала правление гетманского правительства под руководством московского князя Алексея Шаховского и ввела русский язык в делопроизводстве на территории Украины. А несколько лет перед этим тоже приказала изъять книги старой украинской печати.

А убийца Запорожской Сечи Екатерина II "добила" еще и языковой вопрос в XVIII веке. В 1763 году она запретила преподавать на украинском языке в Киево-Могилянской академии. Впоследствии способствовала закрытию украинских школ при полковых казачьих канцеляриях.

В XIX веке украинский язык продолжили уничтожать, в частности, в школах. Так, запрещали не только украинские произведения, но и кириллицу.

В 1804 году царский указ запретил обучение на украинском языке.

В 1847 году россияне-имперцы разгромили Кирилло-Мефодиевское общество. При этом усилили жестокое преследование украинского языка и культуры, запретили лучшие произведения Шевченко, Кулиша, Костомарова и других.



Произведения украинских авторов запрещали в Российской империи / nubip.edu.ua

Валуевский циркуляр

В 1863 году увидел свет печально известный Валуевский циркуляр. Он запрещал издание учебников, литературы и книг религиозного содержания на украинском языке. Враги считали, что украинского языка "не было, нет и быть не может".

Через год россияне издали Устав о начальной школе. Так, обучение должно было проходить только на русском языке. В 1870 году министр образования России Дмитрий Толстой открыто заявил, что "конечной целью образования всех инородцев непременно должно быть оросийщивание".

Эмский указ

Еще одним тяжелым игом на шею украинского языка после Валуевского циркуляра стал Эмский указ в 1876 году. Он запрещал печатание и ввоз из-за границы любой украиноязычной литературы. Также украинские сценические представления и печать украинских текстов под нотами, то есть народных песен. К тому же, в Украине назначали учителей-московитов. Это "правило" де-факто действовало и при советской власти - вплоть до провозглашения Украиной независимости в 1991 году.

В общем, конец XIX века – это были сплошные запреты:

преподавания в народных школах и произнесения церковных проповедей на украинском языке;

указ Александра III о запрете употребления украинского языка в официальных учреждениях и крещении украинскими именами;

запрет переводить книги по русскому языку на украинский.

"Красная" расправа

В ХХ веке, особенно русские, репрессии только крепли. В начале века украинский язык и образование стали "вредными" для империи. Впоследствии, согласно приказу правительства Столыпина, все украинские культурные общества, издательства закрывали. Также запретили читать лекции на украинском языке, создавать какие-либо нерусские клубы. Украинский язык пытались стереть с лица земли, а государство сделать российской окраиной.

Когда в 1918 году большевики захватили Киев, через несколько дней расстреляли 5000 человек. Все потому, что те разговаривали на украинском языке, носили украинскую национальную одежду или хранили в доме портрет Тараса Шевченко.

В 1929-1930 годы начались аресты украинской интеллигенции. Кого не сломали – убивали.

В 1933 году появилась телеграмма Сталина о прекращении "украинизации". А в 1938 – русский язык дети должны были изучать в школах обязательно.

Генеральные секретари – палачи языка

Генсеки ЦК также делали все, что диктовали им из Москвы.

В 1970 году в СССР издали приказ о защите диссертаций только на русском языке.

В 1978 году украинцам приказывали и дальше "совершенствовать изучение и преподавание русского языка". Это был так называемый "Брежневский циркуляр". Через год снова напомнили о "дополнительных мерах по улучшению изучения русского языка в общеобразовательных школах и других учебных заведениях союзных республик". Это уже был так называемый "Андроповский указ".

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А в 1984 году появился приказ о переводе делопроизводства во всех музеях на русский язык. В школах учителям русского языка начали платить более высокую зарплату по сравнению с учителями украинского языка.

Апогеем языкоубийственного века было в 1989 году постановление о "Законодательном закреплении русского языка как общегосударственного". А в следующем году – принятие Верховным Советом СССР Закона о языках народов СССР, где русскому языку придали статус официального.

Выстоял язык – выстояло государство

А потом Украина вырвалась из русского ига и начала снова твердо отстаивать свой язык. Однако и здесь не обошлось без русского палача.

Первоначально пророссийские политики в Украине 10 августа 2012 года сделали возможным вступление в силу закона "Об основах государственной языковой политики". Неофициально он получил название закон Колесниченко-Кивалова или "языковой закон". Так, в нашем государстве тогда ввели возможность официального двуязычия в регионах. А потом была война, одним из поводов которой россияне придумали "притеснение русскоязычного насилия" в Украине.



Нет лингвоциду 2022 года! / Слово на ново

Русскому языку и России – никакого шанса

И сегодня мы вынуждены бороться за украинский язык и независимость своего государства, которые как кость в горле не дают жить России. Украинский язык снова стал оружием. Так что пользуйтесь им правильно и не оставляйте шанса врагу. В помощь вам – память о вековом уничтожении и тотальных запретах Россией украинского языка. А также его уничтожение на временно оккупированных территориях Украины и сегодня.