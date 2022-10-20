Загалом 57% українців стали більше спілкуватися або ж повністю перейшли на державну мову. Про це свідчать дані опитування Gradus Research.
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42% українців стали більше спілкуватися українською
Компанія Gradus Research 18 – 19 жовтня провела дослідження щодо переходу українців на державну мову. За допомогою мобільного додатка опитали 1000 респондентів віком 18 – 60 років по всій Україні, окрім окупованих територій та зон активних бойових дій. За результатами опитування, стало відомо, що:
- 42% людей стали більше спілкуватися українською,
- 14% – повністю перейшли на українську.
Жителі міст з населенням 50 тисяч і менше й до повномасштабної війни частіше спілкувалися українською. Тому їх у вибірці не так багато, як жителів великих міст – 54% проти 60%.
Водночас жителі невеликих населених пунктів частіше повністю переходять на українську:
- 17% — у містах з менше ніж 50 тисяч населення;
- 11% – у містах з понад 50 тисяч населення.
Аби отримати громадянство України, потрібно буде скласти іспит
Парламент нещодавно затвердив зміни до закону, тож тепер, щоб отримати українське громадянство, доведеться:
- скласти іспит на знання Конституції та історії нашої держави,
- підтвердити рівень володіння українською мовою.
Іноземці та апатриди упродовж 2 років з моменту прийняття громадянства України зобов'язані скласти декілька іспитів.
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