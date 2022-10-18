Так, зокрема, іноземці та апатриди упродовж двох років з моменту прийняття громадянства України зобов'язані скласти декілька іспитів. Відповідні зміни до профільного закону вже затвердив парламент. "За" проголосували 309 народних депутатів.

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Виняток для певної категорії осіб

Іноземці та особи без громадянства мають скласти іспити:

з основ Конституції України;

з історії України;

на рівень володіння державною мовою, визначений Нацкомісією.

Однак, передбачили і виняток із правил. Окремі умови не будуть поширюватися на осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, або ж їх прийняття до громадянства становить державний інтерес. Також виняток передбачили для захисників, які проходять військову службу за контрактом у лавах ЗСУ, а ще дітей, які приймаються до громадянства тощо.

Уточнили і підстави для втрати українського громадянства. Зокрема, якщо людина не виконала зобов'язання про припинення іноземного громадянства або не склала іспити у визначений строк.

Втім, народні депутати прийняли урядовий законопроект лише за основу. Тож голосування не остаточне. Також зміни до закону має затвердити президент.

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Що передувало змінам до Закону "Про громадянство України"

У травні 2022 на сайті президента оприлюднили петицію про введення обов'язкового іспиту для отримання громадянства України. Автор – Віталій Капустян підкреслив, що на той момент для отримання українського громадянства кандидатам, зокрема і росіянам, не обов'язково було ані знати державну мову, ані історію. Тому кожен міг отримати громадянство, не докладаючи жодних зусиль для інтеграції в українське суспільство.

Наразі для отримання українського громадянства кандидатам (ні росіянам, ні громадянам будь-якої іншої країни) не обовʼязково знати мову, історію та навіть закони України. Достатньо лише невеликого переліку документів та заяви на отримання громадянства.

Від початку повномасштабної війни потік росіян, які хочуть отримати українське громадянство, не зменшився.

Натомість система, де відсутні навіть базові фільтри, дозволяє всім кандидатам отримати громадянство і надалі не докладати жодних зусиль щодо інтеграції в українське суспільство. З повним текстом петиції можна ознайомитися за посиланням.

8 липня Володимир Зеленський відповів на петицію та запевнив, що питання опрацює уряд.

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