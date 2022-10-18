Так, зокрема, іноземці та апатриди упродовж двох років з моменту прийняття громадянства України зобов'язані скласти декілька іспитів. Відповідні зміни до профільного закону вже затвердив парламент. "За" проголосували 309 народних депутатів.
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Виняток для певної категорії осіб
Іноземці та особи без громадянства мають скласти іспити:
- з основ Конституції України;
- з історії України;
- на рівень володіння державною мовою, визначений Нацкомісією.
Однак, передбачили і виняток із правил. Окремі умови не будуть поширюватися на осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, або ж їх прийняття до громадянства становить державний інтерес. Також виняток передбачили для захисників, які проходять військову службу за контрактом у лавах ЗСУ, а ще дітей, які приймаються до громадянства тощо.
Уточнили і підстави для втрати українського громадянства. Зокрема, якщо людина не виконала зобов'язання про припинення іноземного громадянства або не склала іспити у визначений строк.
Втім, народні депутати прийняли урядовий законопроект лише за основу. Тож голосування не остаточне. Також зміни до закону має затвердити президент.
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Що передувало змінам до Закону "Про громадянство України"
- У травні 2022 на сайті президента оприлюднили петицію про введення обов'язкового іспиту для отримання громадянства України. Автор – Віталій Капустян підкреслив, що на той момент для отримання українського громадянства кандидатам, зокрема і росіянам, не обов'язково було ані знати державну мову, ані історію. Тому кожен міг отримати громадянство, не докладаючи жодних зусиль для інтеграції в українське суспільство.
- Наразі для отримання українського громадянства кандидатам (ні росіянам, ні громадянам будь-якої іншої країни) не обовʼязково знати мову, історію та навіть закони України. Достатньо лише невеликого переліку документів та заяви на отримання громадянства.
- Від початку повномасштабної війни потік росіян, які хочуть отримати українське громадянство, не зменшився.
- Натомість система, де відсутні навіть базові фільтри, дозволяє всім кандидатам отримати громадянство і надалі не докладати жодних зусиль щодо інтеграції в українське суспільство. З повним текстом петиції можна ознайомитися за посиланням.
- 8 липня Володимир Зеленський відповів на петицію та запевнив, що питання опрацює уряд.
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