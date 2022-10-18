Так, в частности, иностранцы и апатриды в течение двух лет с момента принятия гражданства Украины обязаны сдать несколько экзаменов. Соответствующие изменения в профильный закон уже утвердил парламент. "За" проголосовали 309 народных депутатов.

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Исключение для определенной категории лиц

Иностранцы и лица без гражданства должны сдать экзамены:

по основам Конституции Украины;

по истории Украины;

на уровень владения государственным языком, определенный Нацкомиссией.

Однако, предусмотрели и исключение из правил. Отдельные условия не будут распространяться на лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной, или же их принятие в гражданство представляет государственный интерес. Также исключение предусмотрели для защитников, которые проходят военную службу по контракту в рядах ВСУ, а еще детей, которые принимаются в гражданство и т.д.

Уточнили и основания для потери украинского гражданства. В частности, если человек не выполнил обязательства о прекращении иностранного гражданства или не сдал экзамены в определенный срок.

Впрочем, пока народные депутаты приняли правительственный законопроект только за основу. Поэтому голосование не окончательное. Также изменения в закон должен утвердить президент.

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Что предшествовало изменениям в Закон "О гражданстве Украины"

В мае 2022 на сайте президента обнародовали петицию о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины. Автор – Виталий Капустян подчеркнул, что на тот момент для получения украинского гражданства кандидатам, в том числе и россиянам, не обязательно было знать ни государственный язык, ни историю. Поэтому каждый мог получить гражданство, не прилагая никаких усилий для интеграции в украинское общество.

Сейчас для получения украинского гражданства кандидатам (ни россиянам, ни гражданам любой другой страны) не обязательно знать язык, историю и даже законы Украины. Достаточно лишь небольшого списка документов и заявления на получение гражданства.

С начала полномасштабной войны поток россиян, которые хотят получить украинское гражданство, не уменьшился.

В то же время система, где отсутствуют даже базовые фильтры, позволяет всем кандидатам получить гражданство и в дальнейшем не прилагать никаких усилий по интеграции в украинское общество. С полным текстом петиции можно ознакомиться по ссылке.

8 июля Владимир Зеленский ответил на петицию и заверил, что вопрос проработает правительство.

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