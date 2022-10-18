"За" проголосували 88 депутатів. Голосів "проти" чи "утримався" не було.

Естонія визнала Росію державою-спонсоркою тероризму

У проєкті відповідно документа сказано, що Рійгікогу оголошує російський режим терористичним, а Росію –державою-спонсоркою тероризму, діям якої потрібно спільно дати відсіч.

Також Рійгікогу закликає міжнародну спільноту схвалити аналогічні декларації.

У резолюції парламент повторив осуд російської агресії та спроб анексії української території на підставі псевдореферендумів, наголошуючи, що Естонія ніколи не визнає цього.

Крім того, Рійгікогу підтримує розслідування, розпочаті Міжнародним судом ООН та Міжнародним кримінальним судом щодо злочинів, скоєних Росією під час війни проти України. Парламент закликав до створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії.

Також парламент Естонії засудив використання Росією воєнізованих формувань, створених за сприяння влади РФ, зокрема це стосується ПВК "Вагнера".

Також Рійгікогу закликає визнати збройні сили так званих "ЛНР" та "ДНР" терористичними організаціями. Парламент засудив оголошення та проведення російським режимом мобілізації, що порушує міжнародне право.

До речі, Рійгікогу також підтримує вимогу позбавити Росію статусу постійного члена Ради Безпеки ООН та закликає держави-члени ЄС виявити єдність у застосуванні додаткових економічних санкцій, спрямованих проти РФ та Білорусі.