Однак держава, у якій функціонує терористичний режим, і держава-спонсор тероризму – абсолютно різні явища. Про це 24 каналу сказав політолог Андрій Вігірінський.
До теми Трибунал – буде, а перебування Росії у Радбезі ООН – нелегальне: що передбачає резолюція ПАРЄ
Правовий статус та наслідки відрізняються
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що голосування Парламентської асамблеї Ради Європи є сигналом для світу. Також це свідчить про те, що злочини, які вчиняє Росія на території України в ході нічим не спровокованої війни, не залишаться не покараними. Головнокомандувач, зауважує Вігірінський, максимально лаконічно визначив причинно-наслідкові зв'язки від голосування, у якому присутнє слово тероризм. На цьому все.
"Я не бачу причинно-наслідкового зв'язку між сьогоднішнім голосуванням і аналогічним рішенням США – схожим за формою, але абсолютно іншим за сенсом", – підкреслив він.
За словами політолога, ПАРЄ й конгрес з адміністрацією Байдена проводять самостійну та суверенну політику, яка не є взаємозалежною і взаємовитікаючою.
Є різниця між країною-спонсором тероризму – тим правовим статусом, який передбачений законодавством Сполучених Штатів – і Росією, в якій терористичний режим функціонує. Це все-таки за змістом і наповненням абсолютно різні явища. І правові наслідки абсолютно різні,
– зазначив він.
Вігірінський зауважує, що ПАРЄ у резолюції просто зазначила те, що в Росії, найімовірніше, відсутні елементи демократичного режиму, які б відповідали принципам, на яких базується Європейський Союз, і на цьому обмежилася. Тобто всі решта обставини, додає він, які стосується застосування цієї резолюції, вони насправді неартикульовані й не обов'язкові.
Натомість у США правовим наслідком статусу держави, яка спонсорує тероризм, стають можливості щодо застосування окремих видів обмежень стосовно цієї країни. Політолог і раніше наголошував, що санкції та обмеження, які сьогодні застосовані щодо Росії, вони в рази перевищують ті, які можуть бути застосовані до країни-спонсора тероризму.
Символічний статус
Безумовно, впродовж тривалого часу Україна наголошує на тому, що Росія вчиняє масові вбивства мирного населення, а також порушує закони й звичаї ведення війни. Відтак вона має бути визнана державою, яка спонсорує тероризм.
Я приходжу до висновку, що цей статус – визнання Росії спонсором тероризму – він в принципі є більше символічним, аніж практичним,
– підсумував Вігірінський.
Чи визнають Росію державою-спонсором тероризму: що відомо
- Україна неодноразово закликала США визнати Росію державою-терористкою. Зокрема, на цьому постійно акцентує президент Володимир Зеленський.
- Відомо, що цей статус отримують країни, які, відповідно до офіційної позиції Держдепартаменту США, надають підтримку актам міжнародного тероризму. Це призводить до жорстких економічних та політичних санкцій з боку США. Зокрема, цим країнам забороняється постачати зброю та допомагати економічно, посилюється контроль за експортом товарів подвійного призначення та накладаються жорсткі фінансові та інші обмеження.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у серпні зазначав, що над цим активно працюють, але ще потрібен час.
- Напередодні виборів у США збільшується тиск на адміністрацію президента Джозефа Байдена про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Двопартійна консолідація змушує Вашингтон приймати швидкі рішення.
- На початку вересня американський президент Джо Байден сказав, що Росію не треба визнавати державою, що спонсорує тероризм. Його заява викликала чимало суперечок.
- Однак нещодавно США повернулися до цього питання – у Конгрес США внесли відповідний законопроєкт. На думку політолога Миколи Давидюка, це потрібно для стримування Росії у контексті ядерного шантажу.
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