Однак держава, у якій функціонує терористичний режим, і держава-спонсор тероризму – абсолютно різні явища. Про це 24 каналу сказав політолог Андрій Вігірінський.

До теми Трибунал – буде, а перебування Росії у Радбезі ООН – нелегальне: що передбачає резолюція ПАРЄ

Правовий статус та наслідки відрізняються

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що голосування Парламентської асамблеї Ради Європи є сигналом для світу. Також це свідчить про те, що злочини, які вчиняє Росія на території України в ході нічим не спровокованої війни, не залишаться не покараними. Головнокомандувач, зауважує Вігірінський, максимально лаконічно визначив причинно-наслідкові зв'язки від голосування, у якому присутнє слово тероризм. На цьому все.

"Я не бачу причинно-наслідкового зв'язку між сьогоднішнім голосуванням і аналогічним рішенням США – схожим за формою, але абсолютно іншим за сенсом", – підкреслив він.

За словами політолога, ПАРЄ й конгрес з адміністрацією Байдена проводять самостійну та суверенну політику, яка не є взаємозалежною і взаємовитікаючою.

Є різниця між країною-спонсором тероризму – тим правовим статусом, який передбачений законодавством Сполучених Штатів – і Росією, в якій терористичний режим функціонує. Це все-таки за змістом і наповненням абсолютно різні явища. І правові наслідки абсолютно різні,

– зазначив він.

Вігірінський зауважує, що ПАРЄ у резолюції просто зазначила те, що в Росії, найімовірніше, відсутні елементи демократичного режиму, які б відповідали принципам, на яких базується Європейський Союз, і на цьому обмежилася. Тобто всі решта обставини, додає він, які стосується застосування цієї резолюції, вони насправді неартикульовані й не обов'язкові.

Натомість у США правовим наслідком статусу держави, яка спонсорує тероризм, стають можливості щодо застосування окремих видів обмежень стосовно цієї країни. Політолог і раніше наголошував, що санкції та обмеження, які сьогодні застосовані щодо Росії, вони в рази перевищують ті, які можуть бути застосовані до країни-спонсора тероризму.

Символічний статус

Безумовно, впродовж тривалого часу Україна наголошує на тому, що Росія вчиняє масові вбивства мирного населення, а також порушує закони й звичаї ведення війни. Відтак вона має бути визнана державою, яка спонсорує тероризм.

Я приходжу до висновку, що цей статус – визнання Росії спонсором тероризму – він в принципі є більше символічним, аніж практичним,

– підсумував Вігірінський.

Чи визнають Росію державою-спонсором тероризму: що відомо

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