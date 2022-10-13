Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він назвав рішення ПАРЄ дипломатичною та історичною перемогою України.

Зверніть увагу ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій визнає російський режим терористичним

Що передбачає резолюція ПАРЄ

Найперше Росія, відповідно до резолюції, визнана країною-терористом, а відповідно чинний путінський режим – терористичним.

Також ПАРЄ закликає надавати Україні зброю, зокрема мова йде про системи ППО на тлі масованих ракетних обстрілів України 10 – 11 жовтня. Асамблея вперше закликає надавати озброєння.

ПАРЄ поставило під сумнів легальність перебування Росії у Радбезі ООН. Згідно зі статутом ООН, серед 5 членів Радбезу досі числиться СРСР, якого не існує понад 30 років. Однак Росія оголосила себе правонаступницею СРСР і без процедури вступу до ООН посіла одразу місце серед постійних членів Радбезу.

І що не менш важливо – ПАРЄ підтримала створення трибуналу для російських військових злочинців за воєнні злочини проти України.

Вся Україна і весь цивілізований світ вітає такі рішення. Вони допоможуть наблизити притягнення винних до відповідальності, збережуть життя безневинних людей, поставлять Росії на своє місце в невигаданій і неспотвореній історії світу,

– підкреслив Дмитро Лубінець.

Інші пункти резолюції

Голова української делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева відзначила й інші пункти резолюції "Подальша ескалація агресії Росії проти України", зокрема:

підтвердження суверенітету України;

створення комплексного міжнародного механізму компенсації, включаючи міжнародний реєстр збитків;

створення механізму постійної перевірки заходів для забезпечення та захисту системи відповідальності за серйозні порушення міжнародного права Росії;

Винесення питання відповідальності Росії в перші позиції порядку денного майбутнього 4-го Саміту голів держав Ради Європи;

Очищення міжнародних організацій від російських агентів;

Рада Європи нагадую єдина міжнародна організація наразі, яка вигнала росію за її агресію проти України зі своїх лав, на що не спромоглись поки ніхто, у тому числі й ООН,

– зазначила Мезенцева.