Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он назвал решение ПАСЕ дипломатической и исторической победой Украины.

К теме ПАСЕ приняла резолюцию, в которой признает российский режим террористическим

Что предполагает резолюция ПАСЕ

Прежде всего, Россия, согласно резолюции, признана страной-террористом, а соответственно действующий путинский режим – террористическим.

Также ПАСЕ призывает предоставлять Украине оружие, в частности, речь идет о системах ПВО на фоне массированных ракетных обстрелов Украины 10 – 11 октября. Ассамблея впервые призывает предоставлять вооружение.

ПАСЕ подверг сомнению легальность пребывания России в Совбезе ООН. Согласно уставу ООН, среди 5 членов Совбеза до сих пор числится СССР, которого не существует более 30 лет. Однако Россия объявила себя правопреемницей СССР и без процедуры вступления в ООН заняла сразу место среди постоянных членов Совбеза.