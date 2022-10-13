Однако государство, в котором функционирует террористический режим, и государство-спонсор терроризма – совершенно разные явления. Об этом 24 каналу сказал политолог Андрей Вигиринский.

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Правовой статус и последствия отличаются

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что голосование Парламентской ассамблеи Совета Европы – сигнал для мира. Также это свидетельствует о том, что преступления, совершаемые Россией на территории Украины в ходе ничем не спровоцированной войны, не останутся не наказанными. Главнокомандующий, отмечает Вигиринский, максимально лаконично определил причинно-следственные связи от голосования, в котором присутствует слово терроризм. На этом все.

"Я не вижу причинно-следственной связи между сегодняшним голосованием и аналогичным решением США – схожим по форме, но совершенно другим по смыслу", – подчеркнул он.

По словам политолога, ПАСЕ и конгресс с администрацией Байдена проводят самостоятельную и суверенную политику, не взаимосвязанную и не взаимовытекающую.

Есть разница между страной-спонсором терроризма – тем правовым статусом, предусмотренным законодательством Соединенных Штатов – и Россией, в которой террористический режим функционирует. Это все-таки по содержанию и наполнению совершенно разные явления. И правовые последствия совершенно разные,

– отметил он.

Вигиринский отмечает, что ПАСЕ в резолюции просто отметила то, что в России, вероятнее всего, отсутствуют элементы демократического режима, отвечающие принципам, на которых базируется Европейский Союз, и на этом ограничилась. То есть все остальные обстоятельства, добавляет он, касающиеся применения этой резолюции, они действительно неартикулированные и не обязательны.

В США же правовым следствием статуса государства, спонсирующего терроризм, становятся возможности по применению отдельных видов ограничений в отношении этой страны. Политолог и раньше отмечал, что санкции и ограничения, примененные сегодня в отношении России, они в разы превышают те, которые могут быть применены к стране-спонсору терроризма.

Символический статус

Безусловно, на протяжении длительного времени Украина подчеркивает, что Россия совершает массовые убийства мирного населения, а также нарушает законы и обычаи ведения войны. Следовательно, она должна быть признана государством, которое спонсирует терроризм.

Я прихожу к выводу, что этот статус – признание России спонсором терроризма – он в принципе является более символичным, чем практическим.

– подытожил Вигиринский.

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