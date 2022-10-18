Росія хоче створити зону холоду й голоду у Європі

Президент зазначив, що обстріли енергетичної та критичної інфраструктури України – це ще один вид російських терористичних атак.

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З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні. Для переговорів з режимом Путіна не залишилося місця,

– наголосив Зеленський.

Він також опублікував потужне відео про ракетні обстріли України, аби весь світ побачив, що робить держава-агресорка.

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України: відео

На нові обстріли України відреагував і радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що росіяни століттями сидять у злиднях та руїнах, ненавидячи сучасну цивілізацію. Саме тому вони хочуть створити у Європі зону холоду, голоду й варварства.

Рішенням цього може бути лише надання Україні якомога більше систем ППО та ПРО.

Коротко про нові обстріли України

Зранку 18 жовтня росіяни знову завдали ракетного удару по енергетичних об'єктах України. Через це у Житомирській області та в частині Києва люди залишилися без світла.

На жаль, на підприємствах постраждали 7 людей, а один працівник загинув.

Мер Києва Віталій Кличко закликав містян економити світло та воду, а також набрати запас води з бюветів.

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