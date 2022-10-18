Росія хоче створити зону холоду й голоду у Європі
Президент зазначив, що обстріли енергетичної та критичної інфраструктури України – це ще один вид російських терористичних атак.
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З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні. Для переговорів з режимом Путіна не залишилося місця,
– наголосив Зеленський.
Він також опублікував потужне відео про ракетні обстріли України, аби весь світ побачив, що робить держава-агресорка.
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України: відео
На нові обстріли України відреагував і радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що росіяни століттями сидять у злиднях та руїнах, ненавидячи сучасну цивілізацію. Саме тому вони хочуть створити у Європі зону холоду, голоду й варварства.
Рішенням цього може бути лише надання Україні якомога більше систем ППО та ПРО.
Коротко про нові обстріли України
- Зранку 18 жовтня росіяни знову завдали ракетного удару по енергетичних об'єктах України. Через це у Житомирській області та в частині Києва люди залишилися без світла.
- На жаль, на підприємствах постраждали 7 людей, а один працівник загинув.
- Мер Києва Віталій Кличко закликав містян економити світло та воду, а також набрати запас води з бюветів.
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