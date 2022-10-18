Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в ефірі національного марафону заявив, що ворог продовжує тероризувати мирні міста.

Важливо У Кривому Розі пролунали вибухи під час тривоги

За словами Вілкула, вчора, 17 жовтня, ворог запустив у бік Кривого Рогу 3 ракети. Їх збили наші сили ППО.

У ніч проти 18 жовтня ЗСУ збили 1 дрон-камікадзе, але 2 ракети ворога долетіли. Є влучання та серйозні руйнування,

– додав він.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу зауважив, що у напрямку міста зафіксували пуски ракет Х-101. Однак ракети влучили у Дніпро, а не у Кривий ріг. Внаслідок цього є серйозні пошкодження.

Яка обстановка у Кривому Розі

Після нещодавнього влучання окупантів по об'єкту енергетичної інфраструктури ситуація була складна. У місті 2 доби не було світла.

Те, що робить Росія, це терор. Країна-агресорка намагається зруйнувати інфраструктуру,

– констатував він.

17 жовтня у місті на певний час також були вимушені відключення електроенергії. Мешканців Кривого Рогу попросили заощаджувати та зменшити споживання електроенергії у години пік.

Чому ворог обстрілює українські міста

У Міністерстві оборони Британії заявили, що Росія масовано обстрілює міста України, атакуючи енергоінфраструктуру та наражаючи на небезпеку життя мирних громадян. Це відбувається через військові поразки агресора на фронті. І Владіміру Путіну нічого не залишається, як у відчаї запускати ракети та знеструмлювати цивільні міста.

У британському відомстві сказали, що окупанти здійснюють обстріли крилатими ракетами, ракетами протиповітряної оборони типу "земля-земля" та іранськими безпілотниками Shahed-136.

Варте уваги – Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 18 жовтня: дивіться відео