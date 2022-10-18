Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в эфире национального марафона заявил, что враг продолжает терроризировать мирные города.

Важно В Кривом Роге раздались взрывы во время тревоги

По словам Вилкула, вчера, 17 октября, враг запустил в сторону Кривого Рога 3 ракеты. Их сбили наши силы ПВО.

В ночь на 18 октября ВСУ сбили 1 дрон-камикадзе, но 2 ракеты врага долетели. Есть попадания и серьезные разрушения,

– добавил он.

Глава военной администрации Кривого Рога заметил, что в направлении города зафиксировали пуски ракет Х-101. Однако ракеты попали в Днепр, а не в Кривой Рог. В результате есть серьезные повреждения.

Какая обстановка в Кривом Роге

После недавнего попадания оккупантов по объекту энергетической инфраструктуры ситуация была сложная. В городе 2 суток не было света.

То, что делает Россия, это террор. Страна-агрессор пытается разрушить инфраструктуру,

– констатировал он.

17 октября в городе на время также были вынуждены отключение электроэнергию. Жителей Кривого Рога попросили экономить и снизить потребление электроэнергии в часы пик.

Почему враг обстреливает украинские города

В Министерстве обороны Британии заявили, что Россия массированно обстреливает города Украины, атакуя энергоинфраструктуру и подвергая опасности жизнь мирных граждан. Это происходит из-за военных поражений агрессора на фронте. И Владимиру Путину ничего не остается, как в отчаянии запускать ракеты и обесточивать гражданские города.

В британском ведомстве сказали, что оккупанты совершают обстрелы крылатыми ракетами, ракетами противовоздушной обороны типа "земля-земля" и иранскими беспилотниками Shahed-136.

Достойно внимания – Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 18 октября: смотрите видео