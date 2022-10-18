У ДТЕК Енерго зазначили, що вороги завдали повторної атаки по енергетичних підприємствах нашої країни. На жаль, внаслідок ракетних обстрілів загинуло двоє співробітників компанії. Що стосується поранених, то їх загалом було семеро.

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Співробітник помер дорогою до лікарні

18 жовтня Росія продовжила завдавати масовані терористичні удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Вранці від обстрілів повторно постраждали два енергетичні підприємства ДТЕК Енерго,

– йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що спочатку повідомлялося про сімох поранених. Їм надали оперативну медичну допомогу, викликали швидку та зайнялися транспортуванням до закладів охорони здоров'я.

На жаль, один зі співробітників підприємства зазнав важких травм. Медикам не вдалося стабілізувати його стан, тож він помер дорогою до лікарні.

У ДТЕК Енерго висловили співчуття рідним загиблого. Також повідомили, що вони отримають від компанії всю необхідну допомогу.

Невдовзі надійшла інформація від Київської міської прокуратури. За попередніми даними, внаслідок обстрілу об'єкта енергетичної інфраструктури у столиці загинуло двоє співробітників компанії та один зазнав поранень. На жаль, не уточнюється, чи збільшилася сама кількість потерпілих, тож поки будемо припускати, що з сімох постраждалих двох медикам не вдалося врятувати. Очікуємо на уточнення.

Енергетичне обладнання серйозно пошкоджене

У повідомленні компанії також ідеться про наслідки ракетних ударів, яких ворог завдав 18 жовтня. Відомо, що енергетичне обладнання зазнало серйозних ушкоджень.

У ДТЕК додають, що під час повітряних тривог на об'єктах залишаються деякі співробітники. Мовиться про тих, які критично необхідні. Решта ж переходить до укриттів або працює у режимі віддаленого доступу. На жаль, саме тому часто неможливо повністю уникнути жертв ракетних ударів по підприємствах.

Які міста атакували росіяни 18 жовтня

Нагадаємо, що з самого ранку мешканців України на ноги здійняла повітряна тривога. Згодом стало відомо про ймовірну загрозу з Каспійського моря, тож сирени лунали по всій території нашої держави.

Десь раніше, а десь пізніше почали надходити повідомлення про вибухи. На жаль, не минулося без прильотів у низці областей. Їх зафіксували та підтвердили у Києві, Дніпрі, Харкові, а також на Житомирщині.

Варте уваги – що відомо про масовану ракетну атаку по містах України: дивіться відео