Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він зазначив, що жодного прямого впливу на ситуацію на фронті ці обстріли – не мають.
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"Чому я кажу про прямий вплив? Сьогодні російське керівництво намагається, як вони самі кажуть, вкинути нас у 18 сторіччя – позбавити води, світла, тепла. Це для того, щоб ми, цивільні громадяни, вийшли на вулиці й спрямували свої вимоги до військово-політичного керівництва України, щоб вони сіли за стіл перемовин з Росією, а також уклали перемирʼя на тих умовах, які вимагає від нас Москва", – пояснив військовий оглядач.
А від так це вже буде мати прямий вплив на фронт, якщо такі умови будуть прийняті. В цьому й полягає основна мета російського керівництва,
– акцентував Денис Попович.
Крім того, експерт нагадав про останній виступ Суровікіна. Він розповідав, що нібито зараз немає жодної необхідності атакувати чи воювати з натовпом фанатиків зі зброєю НАТО. На його думку, є інші засоби, які можуть допомогти з капітуляцією України. "От ми бачимо ті засоби, які він зараз застосовує", – підсумував Попович.
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Що відомо про російські обстріли
- Російські військові завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Житомирщини зранку 18 жовтня. Внаслідок ворожої атаки у місті спостерігаються проблеми з водопостачанням й електроенергією.
- Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ворог "Калібрами" атакує з моря. Водночас є інформація, що окупанти застосовують проти цивільних балістичні ракети з Півночі.