Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він зазначив, що жодного прямого впливу на ситуацію на фронті ці обстріли – не мають.

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"Чому я кажу про прямий вплив? Сьогодні російське керівництво намагається, як вони самі кажуть, вкинути нас у 18 сторіччя – позбавити води, світла, тепла. Це для того, щоб ми, цивільні громадяни, вийшли на вулиці й спрямували свої вимоги до військово-політичного керівництва України, щоб вони сіли за стіл перемовин з Росією, а також уклали перемирʼя на тих умовах, які вимагає від нас Москва", – пояснив військовий оглядач.

А від так це вже буде мати прямий вплив на фронт, якщо такі умови будуть прийняті. В цьому й полягає основна мета російського керівництва,

– акцентував Денис Попович.

Крім того, експерт нагадав про останній виступ Суровікіна. Він розповідав, що нібито зараз немає жодної необхідності атакувати чи воювати з натовпом фанатиків зі зброєю НАТО. На його думку, є інші засоби, які можуть допомогти з капітуляцією України. "От ми бачимо ті засоби, які він зараз застосовує", – підсумував Попович.

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