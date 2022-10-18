Терористи з Росії продовжують наївні спроби нас зламати і залякати. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Важливо У Києві повідомили про вибухи: три прильоти в об'єкт енергозабезпечення на Лівому березі

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За словами Єрмака, загарбники думають, що досягнуть мети заморозити українців, залишити без світла і тепла. Але це "наївно", бо "невдахи і боягузи не можуть зламати націю сильних людей".

А платити доведеться за все. Як показує історія, у подвійному чи навіть потрійному розмірі. 78 років тому дехто також намагався діяти за схожим сценарієм – це була агонія, така сама, як зараз у Росії. Що було далі – всі пам'ятають. Що буде далі з Росією – вже зрозуміло теж,

– зазначив керівник ОП.

Обстріл України: все, що відомо

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що зранку у столиці знову були вибухи. Прильоти були у Деснянському районі в об'єкт критичної інфраструктури. Всі служби вже на місці.

Ігор Терехов повідомляв про дві хвилі вибухів у Харкові. У місті досі лунає повітряна тривога.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко підтвердив атаку по Житомиру. Попередньо, 2 прильоти в об'єкт енергозабезпечення. На місці працює ДСНС.

Зранку 18 жовтня під час повітряної тривоги у Дніпрі прогриміли вибухи. Повідомили про прильоти по об'єкту енергетичної інфраструктури.

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, росіяни вдарили 2 ракетами. Через це на місці влучання спалахнула пожежа.

Об'єкт енергетичної інфраструктури зазнав серйозних руйнувань. Після цього без електрики залишилися певні райони Дніпра, Синельникового та Васильківки.

Також 18 жовтня у Кривому Розі було чутно вибухи. Спочатку їх почули місцеві, згодом підтвердили в раді оборони Кривого Рогу. Про деталі вибухів поки не повідомляють.

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