Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин під час телемарафону. Він зазначив, що попри ракетні обстріли в місті продовжили свою роботу лікарні, які перевели на резервне живлення.

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Двоє людей зазнали поранень

Дійсно, сьогодні були 3 прильоти в енергетичну інфраструктуру Житомира. Фактично годину місто перебувало без електроенергії. Поступово наші аварійні бригади, енергетики роблять все можливе, щоб підключити місто до електричної енергії. Уже деякі райони вже підключені,

– зазначив він.

Він також додав, що внаслідок ракетного удару двоє людей постраждали. Одного з них довелося ушпиталити.

За словами міського голови, деякі об'єкти Водоканалу вже теж відновили свою роботу. Що стосується електроенергії, то її найближчим часом обіцяють відновити по всьому місту.

Щодо аварійних відключень, інформацію можна буде сказати згодом, зауважив Сухомлин. Наразі ж відбувається оцінка шкоди, яку завдали росіяни своїм ракетним ударом.

Сухомлин в ефірі наголосив, що сигналу про відбій повітряної тривоги немає. Тож містян він попрохав перебувати у безпечних місцях і не ризикувати власними життями. Зауважимо, що відбій пролунав об 10:03. Будьте обережними, покидаючи укриття.

Що відомо про атаку Житомира

Зауважимо, що на Житомирщині вибухи пролунали кілька разів з інтервалом близько 40 хвилин. Уперше про них повідомили журналістам 24 каналі місцеві мешканці близько 08:40. Вони зазначили, що чули їх щонайменше двічі. Відомо, що місцями після першого ж вибуху зникло світло у регіоні.

Заступник глави ОП Кирило Тимошенко невдовзі підтвердив інформацію про вибухи. Він зазначив, що попередньо зафіксовано два прильоти в об'єкт критичної інфраструктури. Згодом надійшла інформація і від міського голови про зникнення електроенергії. Зауважимо, що знову вибухи пролунали в області вже об 09:19.

Атаки по енергетичній інфраструктурі Житомирщини не припиняються. Нагадаємо, що в області влучання зафіксовували також 10 жовтня. У день, коли ворог завдав масованого ракетного удару, намагаючись позбавити українців електроенергії та зв'язку.

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