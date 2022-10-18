В ДТЭК Энерго отметили, что враги нанесли повторную атаку по энергетическим предприятиям нашей страны. К сожалению, в результате ракетных обстрелов погибли двое сотрудников компании, а еще шестеро получили ранения. Что касается раненых, то их в общей сложности было семеро.

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Сотрудник умер по дороге в больницу

18 октября Россия продолжила наносить массированные террористические удары по гражданской и энергетической инфраструктуре. Утром от обстрелов повторно пострадали два энергетических предприятия ДТЭК Энерго,

– говорится в сообщении.

В компании отмечают, что сначала сообщалось о семи раненых. Им оказали оперативную медицинскую помощь, вызвали скорую и занялись транспортировкой в учреждения здравоохранения.

К сожалению, один из сотрудников предприятия получил тяжелые травмы. Медикам не удалось стабилизировать его состояние, поэтому он умер по дороге в больницу.

В ДТЭК Энерго выразили соболезнования родным погибшего. Также сообщили, что они получат от компании всю необходимую помощь.

Вскоре последовала информация от Киевской городской прокуратуры. По предварительным данным, в результате обстрела объекта энергетической инфраструктуры в столице погибли два сотрудника компании и один получил ранения. К сожалению, не уточняется, увеличилось ли само количество пострадавших, так что пока будем предполагать, что из семи пострадавших двух медикам не удалось спасти. Ожидаем уточнения.

Энергетическое оборудование серьезно повреждено

В сообщении компании также говорится о последствиях ракетных ударов, которые враг нанес 18 октября. Известно, что энергетическое оборудование получило серьезные повреждения.

В ДТЭК добавляют, что во время воздушных тревог на объектах остаются некоторые сотрудники. Речь идет о тех, которые критически необходимы. Остальные же переходят в укрытия или работают в режиме удаленного доступа. К сожалению, именно поэтому часто невозможно избежать жертв ракетных ударов по предприятиям.

Какие города атаковали россияне 18 октября

Напомним, что с утра жителей Украины на ноги подняла воздушная тревога. Впоследствии стало известно о вероятной угрозе с Каспийского моря, и сирены звучали по всей территории нашего государства.

Где-то раньше, а где-то позже начали поступать сообщения о взрывах. К сожалению, не обошлось без прилетов в ряде областей. Их зафиксировали и подтвердили в Киеве, Днепре, Харькове, а также Житомирской области.

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