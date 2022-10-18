Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время телемарафона. В эфире он отметил, что сложнее всего жителям Украины будет зимой, если враг не прекратит ракетные обстрелы.

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Веерных отключений почти не избежать

Я скажу так: у нас в ближайшем будущем будут трудные времена. Поэтому надо всем подготовиться, во-первых, к экономии электроэнергии, а, во-вторых, возможны также веерные отключения, если удары продолжатся.

– подчеркнул Тимошенко.

Он добавил, что цель россиян сейчас – атаковать украинцев и запугивать их. Враг намерен лишить жителей нашей страны света, воды и теплоснабжения.

Украинцев ждет тяжелая зима

В то же время, заметил Тимошенко, всем следует готовиться к тяжелой зиме. Он добавил, что круглосуточно и без отдыха работают коммунальщики, ремонтные службы, ГСЧС, а также местные администрации. Все они работают над устранением последствий ежедневно происходящих ракетных обстрелов.

Тимошенко отметила, что в Украине нет отдельных регионов, где критическая ситуация. По его словам, так можно охарактеризовать каждую область. А все потому, что у нас энергосистема работает по принципу, когда один объект энергообеспечения помогает не только городу, где расположен. Так что если удар, например, произошел на Житомирщине, то без света может остаться не только эта область, но и соседняя.

Поэтому нужно готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения,

– подчеркнул.

В эфире замглавы ОП добавил, что ежедневно враг обстреливает объекты энергетической инфраструктуры. Но вместе с тем все службы вместе с местными властями делают все возможное, чтобы минимизировать влияние ракетных ударов на местных жителей. Именно поэтому пытаются как можно скорее устранять последствия атак со стороны России.

Напомним, что 18 октября российские военные нанесли очередной ракетный удар по ряду областей. Прилеты подтвердили в Киеве, Днепре, Харькове и Житомирской области. В этом материале мы рассказали о последствиях атак.