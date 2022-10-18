На цьому наголосив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко під час телемарафону. В ефірі він зазначив, що найскладніше мешканцям України буде взимку, якщо ворог не припинить ракетні обстріли.

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Віялових відключень майже не уникнути

Я скажу так: у нас у найближчому майбутньому будуть важкі часи. Тому треба усім підготуватися, по-перше, до економії електроенергії, а, по-друге, можливі також віялові відключення, якщо удари продовжаться,

– підкреслив Тимошенко.

Він додав, що ціль росіян зараз – атакувати українців і залякувати їх. Ворог має наміри позбавити мешканців нашої країни світла, води та теплопостачання.

На українців чекає важка зима

Водночас, зауважив Тимошенко, усім слід готуватися до важкої зими. Він додав, що цілодобово та без відпочинку працюють комунальники, ремонтні служби, ДСНС, а також місцеві адміністрації. Всі вони працюють над усуненням наслідків ракетних обстрілів, які відбуваються щоденно.

Тимошенко зазначив, що в Україні немає окремих регіонів, де критична ситуація. За його словами, так можна схарактеризувати кожну область. А все тому, що у нас енергосистема працює за принципом, коли один об'єкт енергозабезпечення допомагає не лише місту, де розташований. Тож, якщо удар, наприклад, стався на Житомирщині, то без світла може залишитися не лише ця область, а й сусідня.

Тому потрібно готуватися усій країні до того, що можуть бути відключення водопостачання, електропостачання та теплопостачання,

– підкреслив.

В ефірі заступник глави ОП додав, що щоденно ворог обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури. Але разом із тим, усі служби разом з місцевою владою роблять усе можливе, щоб мінімізувати вплив ракетних ударів на місцевих мешканців. Саме тому намагаються якомога швидше усувати наслідки атак з боку Росії.

Нагадаємо, що 18 жовтня російські військові завдали чергового ракетного удару по низку областей. Прильоти підтвердили у Києві, Дніпрі, Харкові та на Житомирщині. У цьому матеріалі ми розповіли про наслідки атак.