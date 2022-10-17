Україні вдалося стабілізувати електропостачання по всій країні після наймасштабнішої в історії атаки росіян на енергетичну інфраструктуру 10 – 12 жовтня. Однак, ворог і далі атакує, тож потрібно бути готовим до всього.

До теми Непрогнозовані відключення світла: що чекає на українців взимку

Масові обстріли енергетичної інфраструктури, які відбулись останніми днями, це удар по маневрових потужностях – ТЕС і ТЕЦ, пояснює експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Саме маневрені потужності покривають ранкові та вечірні піки електроспоживання. ТЕС і ТЕЦ виробляють сумарно близько 25% електроенергії в Україні.

За оцінками співрозмовника 24 каналу протягом 10 – 12 жовтня ворогу вдалось пошкодити близько 7% інфраструктури електрогенерації. І це немало, тому що наразі в Україні недостатньо енергогенеруючих резервів.

Юрій Корольчук

Експерт Інституту енергетичних стратегій

Росіяни чітко розуміють, куди б’ють. Вони били не просто по ТЕЦ, а чітко по конкретних об’єктах ТЕЦ. Бо в них працюють точно такі ТЕЦ. Вони їх знають від "А" до "Я". І чітко знають, куди можна вдарити. Але насправді вони били по тому, що можна відремонтувати

Якими можуть бути наслідки ударів по АЕС

Більші ризики несуть в собі можливі удари по виробниках електроенергії, наприклад по атомних електростанціях. І для цього не потрібно їх руйнувати повністю – достатньо просто частково вивести з ладу обладнання, каже експерт.

Практично 70% електроенергії в Україні виробляють АЕС. Отже, в разі руйнування енергогенеруючих потужностей АЕС потенційна шкода може бути втричі більшою, ніж при руйнуванні ТЕС або ТЕЦ.

Без урахування Запорізької АЕС Україна має дев’ять енергоблоків атомних електростанцій. Якщо, наприклад, чотири з них зупиняться, то в кращому випадку це означатиме фактичний блекаут для частини України. Це буде катастрофа. І тут головне – щоб не посипалась енергосистема. Це не є секретом ні для кого,
– каже Юрій Корольчук.

Хочеться сподіватися, що АЕС захищені від ракет краще, ніж ТЕС і ТЕЦ. У випадку з атомними електростанціями загрозу несе, в першу чергу, пошкодження розподільчих мереж, ліній електропередач, обладнання, яке відповідає за охолодження атомних реакторів АЕС. Виведення подібного обладнання з ладу хоча б на декілька днів означатиме, що Україні ніде буде взяти електроенергію.

Теоретично можна скористатись аварійною допомогою з-за кордону. Але ні Польща, ні Угорщина, ні Румунія не здатні будуть забезпечити нам поставки електроенергії в достатньому обсязі. Ці країни самі є енергодефіцитними. Крім того, варто враховувати існуючі технічні обмеження пропускної спроможності транскордонних електромереж.

Чи можуть росіяни завдати ще більшої шкоди енергетичній інфраструктурі України, ніж ми маємо на сьогодні? Так, можуть. Наївно вважати, що в російській армії все погано. То було б дуже самонадіяно. Бо ж це погане принесло занадто багато шкоди Україні і її людям.

Очевидно, що захисту атомних електростанцій має надаватися пріоритет. Але це вже питання до військових.

До теми Наші енергетики – герої, – експерт про відновлення електропостачання після атаки Росії

Що ж стосується цивільного населення, то кожен українець може зробити свій внесок в стабільну роботу енергосистеми. Що для цього потрібно?

По-перше, не варто розганяти паніку і "зраду", радить провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова Максим Білявський.

Максим Білявський

Провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова

В умовах війни, можливих нових загроз і викликів для енергосистеми варто утриматись від публічних коментарів і оцінок щодо масштабів уражень. Це може нашкодити енергетикам і в цілому державі. Це стосується і журналістів, і експертів, і простих громадян. Варто дотримуватись інформаційної гігієни. І ось чому. Одна з цілей ворога – посіяти паніку, хаос серед населення. Тому перш за все треба зберігати спокій

Енергосистема України настільки гнучка, що за певного регулювання, в тому числі і обсягів споживання, дає можливість підтримувати роботу критичної інфраструктури – лікарень, органів влади, військових об’єктів. На сьогодні всі задачі по забезпеченню роботи об’єктів критичної інфраструктури виконуються успішно. Планові відключення електроенергії проводяться для здійснення енергетиками ремонтно-відновлювальних робіт. Ці роботи виконуються максимально оперативно.

Головний посил для громадськості наступний: балансування енергосистеми України після чергових можливих руйнувань відбуватиметься максимально оперативно і ефективно,
– запевняє експерт.

Співрозмовник 24 каналу впевнений, що громадянам варто довіритись українським енергетикам, так само як ми довірились Збройним силам України.

Хочу запевнити співвітчизників у тому, що і ці труднощі ми подолаємо. Вони не є надто критичними для енергетичної галузі України. Після нетривалих відновлюваних робіт життя повертається в звичайний режим,
– резюмує Максим Білявський.

На жаль, мова поки що йде лише про ті регіони, які не знаходяться в безпосередній близькості до лінії зіткнення.