Україні вдалося стабілізувати електропостачання по всій країні після наймасштабнішої в історії атаки росіян на енергетичну інфраструктуру 10 – 12 жовтня. Однак, ворог і далі атакує, тож потрібно бути готовим до всього.

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Масові обстріли енергетичної інфраструктури, які відбулись останніми днями, це удар по маневрових потужностях – ТЕС і ТЕЦ, пояснює експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Саме маневрені потужності покривають ранкові та вечірні піки електроспоживання. ТЕС і ТЕЦ виробляють сумарно близько 25% електроенергії в Україні.

По чому б'ють росіяни

За оцінками співрозмовника 24 каналу протягом 10 – 12 жовтня ворогу вдалось пошкодити близько 7% інфраструктури електрогенерації. І це немало, тому що наразі в Україні недостатньо енергогенеруючих резервів.

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій Росіяни чітко розуміють, куди б’ють. Вони били не просто по ТЕЦ, а чітко по конкретних об’єктах ТЕЦ. Бо в них працюють точно такі ТЕЦ. Вони їх знають від "А" до "Я". І чітко знають, куди можна вдарити. Але насправді вони били по тому, що можна відремонтувати

Якими можуть бути наслідки ударів по АЕС

Більші ризики несуть в собі можливі удари по виробниках електроенергії, наприклад по атомних електростанціях. І для цього не потрібно їх руйнувати повністю – достатньо просто частково вивести з ладу обладнання, каже експерт.

Практично 70% електроенергії в Україні виробляють АЕС. Отже, в разі руйнування енергогенеруючих потужностей АЕС потенційна шкода може бути втричі більшою, ніж при руйнуванні ТЕС або ТЕЦ.

Без урахування Запорізької АЕС Україна має дев’ять енергоблоків атомних електростанцій. Якщо, наприклад, чотири з них зупиняться, то в кращому випадку це означатиме фактичний блекаут для частини України. Це буде катастрофа. І тут головне – щоб не посипалась енергосистема. Це не є секретом ні для кого,

– каже Юрій Корольчук.

Хочеться сподіватися, що АЕС захищені від ракет краще, ніж ТЕС і ТЕЦ. У випадку з атомними електростанціями загрозу несе, в першу чергу, пошкодження розподільчих мереж, ліній електропередач, обладнання, яке відповідає за охолодження атомних реакторів АЕС. Виведення подібного обладнання з ладу хоча б на декілька днів означатиме, що Україні ніде буде взяти електроенергію.

Теоретично можна скористатись аварійною допомогою з-за кордону. Але ні Польща, ні Угорщина, ні Румунія не здатні будуть забезпечити нам поставки електроенергії в достатньому обсязі. Ці країни самі є енергодефіцитними. Крім того, варто враховувати існуючі технічні обмеження пропускної спроможності транскордонних електромереж.

Що може зробити кожен з нас

Чи можуть росіяни завдати ще більшої шкоди енергетичній інфраструктурі України, ніж ми маємо на сьогодні? Так, можуть. Наївно вважати, що в російській армії все погано. То було б дуже самонадіяно. Бо ж це погане принесло занадто багато шкоди Україні і її людям.

Очевидно, що захисту атомних електростанцій має надаватися пріоритет. Але це вже питання до військових.

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Що ж стосується цивільного населення, то кожен українець може зробити свій внесок в стабільну роботу енергосистеми. Що для цього потрібно?

По-перше, не варто розганяти паніку і "зраду", радить провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова Максим Білявський.

Максим Білявський Провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова В умовах війни, можливих нових загроз і викликів для енергосистеми варто утриматись від публічних коментарів і оцінок щодо масштабів уражень. Це може нашкодити енергетикам і в цілому державі. Це стосується і журналістів, і експертів, і простих громадян. Варто дотримуватись інформаційної гігієни. І ось чому. Одна з цілей ворога – посіяти паніку, хаос серед населення. Тому перш за все треба зберігати спокій

Енергосистема України настільки гнучка, що за певного регулювання, в тому числі і обсягів споживання, дає можливість підтримувати роботу критичної інфраструктури – лікарень, органів влади, військових об’єктів. На сьогодні всі задачі по забезпеченню роботи об’єктів критичної інфраструктури виконуються успішно. Планові відключення електроенергії проводяться для здійснення енергетиками ремонтно-відновлювальних робіт. Ці роботи виконуються максимально оперативно.

Головний посил для громадськості наступний: балансування енергосистеми України після чергових можливих руйнувань відбуватиметься максимально оперативно і ефективно,

– запевняє експерт.

Співрозмовник 24 каналу впевнений, що громадянам варто довіритись українським енергетикам, так само як ми довірились Збройним силам України.

Хочу запевнити співвітчизників у тому, що і ці труднощі ми подолаємо. Вони не є надто критичними для енергетичної галузі України. Після нетривалих відновлюваних робіт життя повертається в звичайний режим,

– резюмує Максим Білявський.

На жаль, мова поки що йде лише про ті регіони, які не знаходяться в безпосередній близькості до лінії зіткнення.