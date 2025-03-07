Підприємство має звязки з Росією

Про це йдеться на сайті Верховного суду, інформує 24 Канал. Відомо, що це підприємство, яке раніше називалося заводом імені Фрунзе, належить до групи компаній із російськими власниками, зокрема Repenio Holding Limited, яка фактично контролюється російською групою ГМС.

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"Підприємство не спроможне покрити свої борги, що і стало підставою для судового розгляду", – ідеться у рішенні.

Довідково. Сумське НВО спеціалізується на виробництві техніки для різних галузей промисловості, зокрема нафтової, газової, атомної та хімічної. Випускає такі продукти, як компресори, газоперекачувальні агрегати, центрифуги, насоси, арматуру для газових трубопроводів, нафтопромислове обладнання та газозаправні станції.

Що цьому передувало

До початку повномасштабної війни на підприємстві працювало близько тисячі осіб. За останніми даними, у 2023 році Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення українських активів групи ГМС.

У жовтні 2024 року ВАКС ухвалив рішення про конфіскацію Сумського НВО та інших компаній групи ГМС, але справа наразі перебуває на розгляді в апеляційному суді.