Предприятие имеет связи с Россией

Об этом говорится на сайте Верховного суда, информирует 24 Канал. Известно, что это предприятие, которое ранее называлось заводом имени Фрунзе, принадлежит к группе компаний с российскими владельцами, в частности Repenio Holding Limited, которая фактически контролируется российской группой ГМС.

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"Предприятие не способно покрыть свои долги, что и стало основанием для судебного разбирательства", – говорится в решении.

Справочно. Сумское НПО специализируется на производстве техники для различных отраслей промышленности, в частности нефтяной, газовой, атомной и химической. Выпускает такие продукты, как компрессоры, газоперекачивающие агрегаты, центрифуги, насосы, арматуру для газовых трубопроводов, нефтепромысловое оборудование и газозаправочные станции.

Что этому предшествовало

До начала полномасштабной войны на предприятии работало около тысячи человек. По последним данным, в 2023 году Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании украинских активов группы ГМС.

В октябре 2024 года ВАКС принял решение о конфискации Сумского НПО и других компаний группы ГМС, но дело сейчас находится на рассмотрении в апелляционном суде.