Кому на руку торгівельна війна США та Європи

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас на зустрічі G7 у Канаді повідомила, що Європа готова діяти у відповідь на митну війну, водночас вона закликала і до стриманості, адже торгівельні війни традиційно спричиняють пік інфляції, що впливає на споживачів, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Хто сміється збоку або дивиться збоку, так це Китай. Він дійсно виграє від того, що США ведуть торгівельну війну з Європою,

– сказала Каллас

Відомо, що прессекретар Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що у торгівельній та технологічній війнах не буде переможців.

Ми не будемо коментувати, як США і Європа ладнають один з одним, але ми проти того, щоб робити Китай проблемою,

– зазначила Мао Нін.

Нагадуємо! Дональд Трамп пригрозив ввести 200% тарифи на вино, шампанське та інші алкогольні напої з країн Європи. Це заходи у відповідь на план Європи обкласти податками експорт американського віскі, що, своєю чергою, є відповіддю на вже запроваджені Трампом тарифи на сталь та алюміній.