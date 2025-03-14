Кому на руку торговая война США и Европы

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас на встрече G7 в Канаде сообщила, что Европа готова действовать в ответ на таможенную войну, одновременно она призвала и к сдержанности, ведь торговые войны традиционно вызывают пик инфляции, что влияет на потребителей, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Кто смеется сбоку или смотрит со стороны, так это Китай. Он действительно выигрывает от того, что США ведут торговую войну с Европой,

– сказала Каллас

Известно, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что в торговой и технологической войнах не будет победителей.

Мы не будем комментировать, как США и Европа ладят друг с другом, но мы против того, чтобы делать Китай проблемой,

– отметила Мао Нин.

Напоминаем! Дональд Трамп пригрозил ввести 200% тарифы на вино, шампанское и другие алкогольные напитки из стран Европы. Это меры в ответ на план Европы обложить налогами экспорт американского виски, что, свою очередь, является ответом на уже введенные Трампом тарифы на сталь и алюминий.