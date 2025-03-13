Какие новые пошлины хочет ввести Трамп

Трамп также уточнил, что он планирует вернуть законное богатство его страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Ирландцы умные, да, умные люди. На этом прекрасном острове с населением 5 миллионов человек сосредоточена вся фармацевтическая промышленность США.

Нужно понимать, что положительное сальдо торговли Ирландии с США в том числе формируется, благодаря фармацевтическим компаниям. Речь, в частности, о Pfizer, Boston Scientific и Lilly.

Обратите внимание! Все производственные мощности этих компаний находятся на территории Ирландии.

Негативная реакция вызвана тем, что американские компании, которые производят лекарства в Ирландии, затем продают их в США. Соответственно, налог на прибыль уплачивается именно в Ирландии.

Когда фармацевтическая компания начала заходить в Ирландию, я сказал бы, что это нормально. Но если вы хотите что-то продать в США, я собираюсь ввести для вас пошлину в 200%, чтобы вы никогда не смогли продать ничего в Соединенных Штатах,

– говорит Трамп.

Мартин попытался возразить Трампу и опровергнуть его заявления. Премьер-министр Ирландии отметил то, какую выгоду от их сотрудничества получают обе стороны.

Заметьте! Ежегодно Ирландия продает в США товаров на сумму примерно 72 миллиарда евро..