У Пентагоні зазначили, що російські війська продовжують завдавати невибіркові удари по Україні. При цьому використовують різні ракети та іранські ударні безпілотники.

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Реакція США на останні обстріли України

Цілі, які обирають росіяни, говорять самі за себе. Вони націлюються на невійськові цілі, невинних цивільних осіб, які не мають військового значення. Росіяни намагаються вселяти жах і створювати паніку, адже думаю, що це якось зменшить рішучість українського народу,

– мовиться у повідомленні.

У Пентагоні вважають, що такий спосіб не працює. Українці вже довели це. США будуть і далі підтримувати нашу державу й надавати необхідну підтримку.

Водночас у міноборони зазначили, що використання Росією іранських дронів "продовжує залишатися предметом серйозного занепокоєння".

Ракетна атака 18 жовтня

Зранку 18 жовтня російські військові знову завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні. Частина населення Києва, Дніпра та Житомира залишилися без світла й води.

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На жаль, внаслідок обстрілів загинули 2 людей, а ще 6 – зазнали поранень.

Президент Володимир Зеленський розповів, що з 10 жовтня росіяни знищили 30% електростанцій в Україні. Після такого ніякі переговори з державою-агресоркою – неможливі.

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