В Пентагоне отметили, что российские войска продолжают наносить неизбирательные удары по Украине. При этом используют разные ракеты и иранские ударные беспилотники.

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Реакция США на последние обстрелы Украины

Цели, которые выбирают россияне, говорят сами за себя. Они нацеливаются на невоенные цели, невиновных гражданских лиц, не имеющих военного значения. Россияне пытаются внушать ужас и создавать панику, ведь думаю, что это как-то уменьшит решительность украинского народа,

– говорится в сообщении.

В Пентагоне полагают, что такой способ не работает. Украинцы уже доказали это. США будут и дальше поддерживать наше государство и оказывать необходимую поддержку.

В то же время в минобороны отметили, что использование Россией иранских дронов "продолжает оставаться предметом серьезного беспокойства".

Ракетная атака 18 октября

Утром 18 октября российские военные снова нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Украине. Часть населения Киева, Днепра и Житомира осталась без света и воды.

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К сожалению, в результате обстрелов погибли 2 человека, а еще 6 – получили ранения.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что с 10 октября россияне уничтожили 30% электростанций в Украине. После такого никакие переговоры с государством-агрессором – невозможны.

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