Ліквідація надзвичайної ситуації триває. На місцях працюють аварійно-рятувальні служби.
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Киянам потрібно економити світло й воду
Наразі частково обмежили надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на Лівому березі. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що подекуди можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води.
Звертаюся до всіх киян з проханням максимально економити електроенергію. Не вмикати потужні електроприлади – кондиціонери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо. Мешканцям, де понижений тиск у водопровідній мережі – максимально економно зараз витрачати воду,
– наголосив Кличко.
Він закликав мешканців будинків, де тимчасово нема води, знайти найближчий від дому бюветний комплекс, колонку чи автомат з продажу питної води. Усім необхідно зробити запас води.
За словами мера, міські служби роблять усе можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію.
Коротко про обстріли України зранку 18 жовтня
Російські терористи знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Під удар потрапили об'єкти у Києві, а також Житомирській та Дніпропетровській областях. Через це в містах трапилися проблеми з електро- й водопостачанням.
Відомо, що внаслідок обстрілів 7 працівників енергетичних підприємств ДТЕК Енерго зазнали поранень, а один – загинув. Водночас енергетичне обладнання зазнало серйозних ушкоджень.
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