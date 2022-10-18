Ліквідація надзвичайної ситуації триває. На місцях працюють аварійно-рятувальні служби.

Цікаво Чи можуть атаки Росії по енергетичних системах вплинути на фронт: відповідь експерта

Киянам потрібно економити світло й воду

Наразі частково обмежили надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на Лівому березі. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що подекуди можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води.

Звертаюся до всіх киян з проханням максимально економити електроенергію. Не вмикати потужні електроприлади – кондиціонери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо. Мешканцям, де понижений тиск у водопровідній мережі – максимально економно зараз витрачати воду,

– наголосив Кличко.

Він закликав мешканців будинків, де тимчасово нема води, знайти найближчий від дому бюветний комплекс, колонку чи автомат з продажу питної води. Усім необхідно зробити запас води.

За словами мера, міські служби роблять усе можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію.

Важливо! Карту розташування бюветів з водою можна переглянути – за посиланням.

Коротко про обстріли України зранку 18 жовтня

Російські терористи знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Під удар потрапили об'єкти у Києві, а також Житомирській та Дніпропетровській областях. Через це в містах трапилися проблеми з електро- й водопостачанням.

Відомо, що внаслідок обстрілів 7 працівників енергетичних підприємств ДТЕК Енерго зазнали поранень, а один – загинув. Водночас енергетичне обладнання зазнало серйозних ушкоджень.

Дивіться більше – куди влучили росіяни зранку 18 жовтня: відео