Такие данные опрос обнародовал Киевский международный институт социологии. Большинство из тех, кто поддерживает преподавание русского языка, хотят, чтобы этому языку отводили столько же или меньше времени, чем другим иностранным.
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Сколько украинцев поддерживает преподавание русского в школах
6% опрошенных украинцев убеждены, что русский нужно изучать больше, чем другие иностранные языки. 3% уверены, что на уровне с украинским.
Социологи уточняют, что по сравнению с 1998 и 2009 годами отношение украинцев к изучению русского языка в школах существенно изменилось. Сейчас количество людей, считающих, что русский язык нужно вообще исключить из школьных программ, выросло в каждом регионе.
Динамика перемен по годам / КМИС
На востоке Украины больше тех, кто стремится сохранить изучение русского языка в определенном объеме, а на западе – тех, кто против его изучения.
Динамика поддержки по регионам / КМИС
К слову, опрос проводился 14 – 22 февраля 2023 года. Были опрошены 1017 респондентов, проживающих во всех регионах Украины.
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Где в Украине еще изучают русский язык и литературу
- В некоторых школах Одесской и Кировоградской областей дети до сих пор учат русский. Эту информацию подтвердили областные департаменты образования.
- В учебном заведении Онуфриевского поссовета Кировоградской области 111 детей изучают русский язык.
- В Одесской области русский язык и литературу еще изучает 10 учеников в Одесском частном учебно-воспитательном комплексе "Дошкольное учебное заведение – общеобразовательная школа I – III ступеней "Гармония – ХХІ век".
- Факультативно, язык и литературу врага также учат в 3 коммунальных и 8 частных школах Одессы.
- В департаменте образования Одесской области при этом ссылаются на право индивидуального выбора.