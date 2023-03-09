Такие данные опрос обнародовал Киевский международный институт социологии. Большинство из тех, кто поддерживает преподавание русского языка, хотят, чтобы этому языку отводили столько же или меньше времени, чем другим иностранным.

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Сколько украинцев поддерживает преподавание русского в школах

6% опрошенных украинцев убеждены, что русский нужно изучать больше, чем другие иностранные языки. 3% уверены, что на уровне с украинским.

Социологи уточняют, что по сравнению с 1998 и 2009 годами отношение украинцев к изучению русского языка в школах существенно изменилось. Сейчас количество людей, считающих, что русский язык нужно вообще исключить из школьных программ, выросло в каждом регионе.



Динамика перемен по годам / КМИС

На востоке Украины больше тех, кто стремится сохранить изучение русского языка в определенном объеме, а на западе – тех, кто против его изучения.



Динамика поддержки по регионам / КМИС

К слову, опрос проводился 14 – 22 февраля 2023 года. Были опрошены 1017 респондентов, проживающих во всех регионах Украины.

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