Власне, йдеться про те, що у 2021 році 64% громадян нашої держави говорили українською мовою в повсякденному житті, а уже у 2022 – 71%. Очевидно, найбільше українськомовних на Заході нашої держави.
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Українці обирають рідну мову
Близько 96% респондентів із західних областей відповідали соціологам, що спілкуються вдома українською, разом з тим:
- у центральних регіонах таких громадян – 78%;
- у південних — 35%;
- у східних — 40%.
Окрім того, слід зазначити, що рівень використання російської мови знизився майже на 10%. Хоча все ж "язик" залишається поширеним в повсякденному спілкуванні на Півдні й Сході України.
Найімовірніше, значна частина тих, хто визначив для себе російську як переважну мову спілкування вдома, послуговуються українською у публічній сфері та під час спілкування з україномовним співрозмовником,
– також йдеться в повідомленні соціологів
Збільшення кількості громадян, які повсякденно спілкуються українською, соціологи пояснюють наслідком відмови від російської мови та тим фактом, що неможливо наразі проводити опитування на окупованих і прифронтових територіях нашої держави.
Опитування стосовно того, якою мовою українці розмовляють в побуті / Статистика Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва
Також потрібно зауважити, що варіант "говорю іншою мовою у побуті" – тобто ні українською, ні російською – обрали:
- 0,2% жителів західних регіонів;
- 3% – центральних;
- 10% – південних;
- 5% – східних.
Разом з тим не змогли відповісти на питання соціологів щодо обрання мови спілкування 7% респондентів зі Сходу та 1% із решти регіонів.
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Скільки українців проти російської мови у школах
Згадаємо до цієї теми опитування Київського міжнародного інституту соціології. Згідно з його результатами, 52% громадян України не бажають, аби їхні діти у школах вивчали російську мову.
Водночас близько 42% респондентів після року від початку великої війни все ще підтримують вивчення "язика". Хоча всього 6% опитаних переконані, що російську потрібно вивчати більше, аніж інші іноземні мови.