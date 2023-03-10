Власне, йдеться про те, що у 2021 році 64% громадян нашої держави говорили українською мовою в повсякденному житті, а уже у 2022 – 71%. Очевидно, найбільше українськомовних на Заході нашої держави.

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Українці обирають рідну мову

Близько 96% респондентів із західних областей відповідали соціологам, що спілкуються вдома українською, разом з тим:

у центральних регіонах таких громадян – 78%;

у південних — 35%;

у східних — 40%.

Окрім того, слід зазначити, що рівень використання російської мови знизився майже на 10%. Хоча все ж "язик" залишається поширеним в повсякденному спілкуванні на Півдні й Сході України.

Найімовірніше, значна частина тих, хто визначив для себе російську як переважну мову спілкування вдома, послуговуються українською у публічній сфері та під час спілкування з україномовним співрозмовником,

– також йдеться в повідомленні соціологів

Збільшення кількості громадян, які повсякденно спілкуються українською, соціологи пояснюють наслідком відмови від російської мови та тим фактом, що неможливо наразі проводити опитування на окупованих і прифронтових територіях нашої держави.



Опитування стосовно того, якою мовою українці розмовляють в побуті / Статистика Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Зверніть увагу! Близько 3% респондентів зі Заходу України відповіли, що спілкуються вдома російською. Якщо говорити про центральні області, то таких було 17%, східні — 47%, південні – 55%.

Також потрібно зауважити, що варіант "говорю іншою мовою у побуті" – тобто ні українською, ні російською – обрали:

0,2% жителів західних регіонів;

3% – центральних;

10% – південних;

5% – східних.

Разом з тим не змогли відповісти на питання соціологів щодо обрання мови спілкування 7% респондентів зі Сходу та 1% із решти регіонів.

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Скільки українців проти російської мови у школах

Згадаємо до цієї теми опитування Київського міжнародного інституту соціології. Згідно з його результатами, 52% громадян України не бажають, аби їхні діти у школах вивчали російську мову.

Водночас близько 42% респондентів після року від початку великої війни все ще підтримують вивчення "язика". Хоча всього 6% опитаних переконані, що російську потрібно вивчати більше, аніж інші іноземні мови.