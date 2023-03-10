Собственно, речь идет о том, что в 2021 году 64% граждан нашего государства говорили на украинском языке в повседневной жизни, а уже в 2022 – 71%. Очевидно, больше всего украиноязычных на Западе нашего государства.

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Украинцы выбирают родной язык

Около 96% респондентов из западных областей отвечали социологам, общающимся дома на украинском, вместе с тем:

в центральных регионах таких граждан – 78%;

у южных – 35%;

в восточных – 40%.

Кроме того, следует отметить, что уровень использования русского языка снизился почти на 10%. Хотя все же он остается распространенным в повседневном общении на Юге и Востоке Украины.

Скорее всего, значительная часть тех, кто определил для себя русский как преимущественный язык общения на дому, пользуются украинским в публичной сфере и во время общения с украиноязычным собеседником,

– также говорится в сообщении социологов

Увеличение количества граждан, которые повседневно общаются на украинском, социологи объясняют следствием отказа от русского языка и тем фактом, что невозможно проводить опрос на оккупированных и прифронтовых территориях нашего государства.



Опрос о том, на каком языке украинцы говорят в быту / Статистика Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Обратите внимание! Около 3% респондентов с Запада Украины ответили, что общаются дома по-русски. Если говорить о центральных областях, то таких было 17%, восточных – 47%, южных – 55%.

Также нужно заметить, что вариант "говорю на другом языке в быту" – то есть ни на украинском, ни на русском – выбрали:

0,2% жителей западных регионов;

3% – центральных;

10% – южных;

5% – восточных.

Вместе с тем затруднились ответить на вопросы социологов об избрании языка общения 7% респондентов с Востока и 1% из остальных регионов.

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Сколько украинцев против русского языка в школах

Упомянем к этой теме опрос Киевского международного института социологии. Согласно его результатам, 52% граждан Украины не желают, чтобы их дети в школах изучали русский язык.

В то же время около 42% респондентов после года после начала войны все еще поддерживают изучение русского языка. Хотя всего 6% опрошенных убеждены, что его нужно изучать больше, чем другие иностранные языки.