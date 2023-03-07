Причем соотношение фактически равное. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, пишет 24 Канал.
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Социологи спросили украинцев, каково их отношение к расследованиям вероятной коррупции в министерстве: должны ли это быть немедленные кадровые решения на фоне войны, стоит ли провести тщательные, хотя и возможно более длительные расследования, чтобы не провоцировать нестабильность в ведомстве и не вредить обороне?
Что думают украинцы о коррупционных скандалах в Минобороны:
- 46% считают, что лучше более тщательно и дольше расследовать инциденты;
- почти такое же количество опрошенных – 47% выразило мнение, что должны быть немедленны решения по малейшему подозрению в коррупции.
Социологи также отметили, что позиция по поводу коррупционных скандалов в Минобороны не связана с "израдофильскими" или "депрессивными" настроениями.
На фоне роста доверия украинцев к оборонным институтам, самые низкие показатели доверия – к судам и прокуратуре,
– отметили в КМИС.
По мнению аналитиков, это очень "питательная почва" для дальнейших проявлений "внутренней дестабилизации".
Если говорить о том, сколько украинцев из каждой группы поддерживают территориальные уступки России ради окончания войны, абсолютное большинство представителей двух категорий против этого.
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Главное о скандалы из Минобороны
- В январе этого года журналисты опубликовали расследование, что оборонное ведомство закупает продукты для военных по завышенным ценам. Правоохранительные органы принялись расследовать это дело.
- На фоне скандала в отставку подал заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ.
- 25 января также был уволен руководитель департамента Минобороны Богдан Хмельницкий, который отвечал за закупки.
- 1 февраля ДБР объявило о подозрениях экс-заместителю министра обороны, бывшему и.о. директора департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов МО и действующему сотруднику Минобороны.
- Через некоторое время украинцев возмутила другая ситуация – в сети распространили информацию, что у чиновника МО Александра Лиева якобы есть российский паспорт. Впоследствии это оказалось неправдой.
- Эти скандалы значительно разразились по репутации оборонного ведомства.