Об этом в интервью немецкому изданию Focus заявил премьер Денис Шмыгаль. Глава правительства также подчеркнул, что в настоящее время в Украине нет системной коррупции.

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"У нас нулевая толерантность к коррупции"

Сейчас наше государство завершает развитие антикоррупционной инфраструктуры. Институции полноценно функционируют и проверяют все уровни на предмет коррупции, подчеркнул премьер. Также он отметил, что общество изменилось в результате этой войны и больше не прощает признаков возможных правонарушений.

У нас нулевая толерантность к коррупции. Реакция мгновенная. Быстрое задержание людей, подозреваемых в злоупотреблениях, свидетельствует об изменении подхода Украины к этим вопросам. Сегодня в Украине нет системной коррупции. Единичные проявления коррупции, – я подчеркиваю слово "единичные", – не терпятся, с ними немедленно борются,

– подчеркнул Шмыгаль.