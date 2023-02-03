Серия проверок в оборонном ведомстве началась после того, как издание "Зеркало недели" сообщило о контракте Минобороны на покупке продуктов. После этого из ведомства ушло немало чиновников, а также были зафиксированы случаи коррупции. 24 Канал рассказывает обо всех недавних скандалах в Минобороны.

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Скандал с закупками: что известно и какова позиция в МО

Итак, первый громкий скандал разразился после того, как "Зеркало недели" опубликовало копию соглашения стоимостью 13,16 миллиарда гривен, которое было заключено 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году для нескольких воинских частей.

СМИ сравнили цены с теми, что в сети магазинов "Сільпо" в спальном районе Киева. Оказалось, цены на наиболее ходовые продукты, закупаемые Минобороны, завышены в 2 – 3 раза.

После этого Минобороны 22 января вышло с опровержением информации, а также сообщило о служебной проверке.

Сведения о содержании закупок услуг питания, получивших распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение,

– отметили в Министерстве.

В ведомстве сообщили, что готовят материалы в СБУ с целью проведения расследования по распространению заведомо ложных сведений.

23 января Резников опубликовал сообщение в фейсбуке, в котором написал, что скандал с закупками продуктов для военных – искусственный. По его словам, это информационная атака против ведомства.

В своем сообщении Резников объяснил, почему цены оказались завышенными. К примеру, оказалось, что яйца считают не поштучно, а в килограммах.

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Наконец, министр анонсировал реформу с закупками продуктов, а также поддержал инициативу нардепов сделать часть оборонных закупок открытыми.

23 января НАБУ и САП сообщили, что расследуют возможные злоупотребления в Министерстве обороны Украины и открыли уголовное производство. Известно, что НАБУ и САП начали расследование по собственным наработкам.

Также следует отметить, что на фоне скандала премьер-министр Денис Шмигаль 30 января поручил разработать обновленную систему закупок.

Поставщик питания Минобороны отреагировал на обыски

Компания "Актив компани", поставляющая продукты для ВСУ, отреагировала на обыски и обвинения от ДБР и СБУ. Там уверяют, что не снабжали продукты по завышенным ценам и не получали денежные средства по контрактам 2023 года.

В компании заявили, что ДБР задержал одного из их региональных менеджеров из-за обвинений в отгрузке продуктов одной из воинских частей "лишь на бумаге".

Кому объявили подозрения и взяли под стражу

24 января заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Именно он отвечал за тыловое обеспечение воинов ВСУ. В Минобороны заявили, что замминистра попросил уволить его, а Резников уже поддержал отставку.

"Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла", - заявили в МО .



Вячеслава Шаповалова арестовали / Коллаж 24 Канала

25 января стало известно, что в Минобороны уволили директора одного из департаментов Богдана Хмельницкого. Он также фигурант скандала по поводу продуктовых закупок для ВСУ.

В то же время нардеп Ярослав Юрчишин сообщил, что ответственный за закупки Богдан Хмельницкий был отстранен от должности в декабре 2022 года и уволен в 20 числах января 2023 года.

Обратите внимание. 1 февраля "Украинская правда" опубликовала информацию, что Офис генпрокурора сообщил о подозрении эксначальнику директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.

Впоследствии ДБР подтвердило, что сообщило о подозрении уволенному заместителю министра обороны в причастности к закупке продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции. Вероятно, речь шла о Шаповалове.

"Он лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных Сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн. Все договоры заключались по полной подписке", - информировали в ДБР.



Суд арестовал Богдана Хмельницкого / Фото СБУ

В этот же день СБУ сообщила, что разоблачила эксначальника департамента Минобороны на растрате более 100 миллионов гривен государственных средств. Вероятно, говорилось о Богдане Хмельницком.

Важно! 2 февраля суд арестовал Шаповалова и Хмельницкого. Однако оба могут выйти в залог.

Кого еще разоблачили правоохранители

Также 2 февраля в ДБР заявили, что разоблачили преступников, присваивавших средства, предназначенных для питания военнослужащих. Одна из фирм снабжала яйца по завышенным ценам для Минобороны.

В преступную группу из 5 человек входили представители предприятий-поставщиков и военные, отвечающие за обеспечение одной из воинских частей ВСУ. Также следователи задержали военнослужащего, ведущего "черную бухгалтерию" махинаторов. Сумма установленного ущерба государству составляет 4,6 миллиона гривен.

В пятницу, 3 февраля, в Офисе генпрокурора сообщили, что подозревают двух руководителей предприятий в растрате 120 миллионов гривен на покупку продуктов для Минобороны. Двум руководителям предприятий было доложено о подозрении.

По данным следствия, подозреваемые, получив средства, выделенные Минобороны на оплату за поставки товаров и услуг по обеспечению питанием ВСУ, направили их не по целевому назначению, а вывели в теневой, неконтролируемый государством оборот.

Правоохранители разоблачили советника заместителя Резникова

3 февраля в Офисе генпрокурора заявили, что разоблачен советник заместителя министра обороны.

По данным следствия, советник в сговоре с директором общества завладели денежными средствами, полученными по договорам поставки товаров военного назначения для нужд ВСУ.

Эти средства были выделены Минобороны. Такими действиями государству нанесено более 1,7 миллиона гривен ущерба. В Офисе генпрокурора пока не называют фигуранта дела.

Советник заместитель Резников подозревается в завладении 1,7 миллиона гривен / Фото Офиса генпрокурора

Скандал с казармами

Офис Генерального прокурора 3 февраля сообщил, что разоблачил должностных лиц Минобороны, занимавшихся хищением средств на строительстве казарм для военнослужащих ВСУ. Речь идет о сумме более чем 5,4 миллиона гривен.

Следствие установило, что подполковник оборонного ведомства не проконтролировал капитальный ремонт казарм одного из военных городков.

В течение 2016 – 2018 годов этот подполковник заверил акты приемки выполненных строительных работ. Однако в документах были указаны их объемы, в разы превышающие фактические.

Сообщается, что старший офицер технического надзора за выполнением ремонта казарм сообщен о подозрении.

Что известно о скандале с Лиевым

31 января председатель правления ЦБК Виталий Шабунин сообщил, что за вооруженные контракты Минобороны отвечает Александр Лиев. Шабунин написал, что Лиев блокировал доступ ВСУ к украинским маякам, призвал "услышать Крым", поддерживал "референдум", а затем и оккупацию полуострова.

В ответ Лиев заявил, что информация ЦБК о том, что он якобы поддерживал оккупацию Крыма, "сфабрикованный вброс", который отрывает его от работы и направлен не столько против него самого, сколько против министра обороны.

Александр Лиев / Фото "Радио Свобода"

Лиев также написал заявление на увольнение и отметил, что сделал это для того, чтобы "не вредить министру обороны" Резникову.

1 февраля заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марианна Безугла также сообщила, что Лиев написал заявление об увольнении. В Минобороны 3 февраля подтвердили, что Лиев уволился по собственному желанию.

Ведомство подчеркнуло, что данных о российском паспорте в Лиево – нет. Также издание "Украинская правда" извинилось перед Лиевым из-за публикации ложной информации о наличии у него российского паспорта.

Миллионы в диване: обыски у экс-замминистра обороны

Во время обыска у бывшего замминистра Александра Миронюка обнаружили в диване огромную сумму денег. До своего увольнения в 2021 году Миронюк курировал департамент закупок. Этот чиновник также фигурирует в деле о бронежилете.

Во время обысков у Миронюка обнаружили 17 миллионов 78 тысяч гривен, 400 тысяч 100 долларов и 100 тысяч 380 евро.

Обыски экс-заместителя министра обороны Миронюка: видео

Постановлением следователя эти деньги сочли вещественными доказательствами в уголовном производстве.

По данным СМИ, после обысков Миронюк предоставил суду "документ", что деньги с дивана были не его – в нотариально заверенном заявлении, заключенном через неделю после обысков, говорилось, что в январе 2022 года все изъятые деньги Миронюку ссудила 86-летняя жительница Харькова Элеонора Думеньше.

Журналисты выяснили, что Думиньш является родственницей основателей харьковского "ХАДО-холдинга", среди прочего занимающегося производством винтовок.

Инспирирование России и нулевая толерантность: как реагируют на скандалы в МО

23 января состоялось заседание комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки по ситуации с закупками услуг питания для военнослужащих. Глава оборонного комитета Верховной Рады Александр Завитневич заявил, что говорить о кадровых изменениях в Минобороны – рано.

Когда будет вся информация, тогда можно будет говорить о чем-то конкретном, о каких-то кадровых изменениях,

– сказал Завитневич.

Главнокомандующий Валерий Залужный 25 января впервые прокомментировал "продуктовый" скандал. Он заявил, что в Министерстве обороны и ВСУ – нулевая толерантность к коррупции.

В то же время Залужный отметил, что перевод ответственности или вины подчиненных на руководителей не только вредит делу, но и противоречит управленческим принципам НАТО.



Министр обороны Алексей Резников / Фото AP

На фоне скандалов министр обороны Алексей Резников сообщил, что ведомство уже разработало план частичного открытие государственных закупок для общественности. Часть информации будут публиковать на своем сайте.

Глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что часть из скандалов абсолютно оправдана и получила судебные решения. В то же время Арахамия призвал не исключать, что за некоторыми скандалами может стоять Россия.

А некоторые, учитывая время, факты и обстоятельства, вполне могут быть инспирированы нашим врагом,

– отметил Арахамия.

На скандалы 23 января отреагировал и президент Владимир Зеленский. В обращении к украинцам Зеленский анонсировал неделю "соответствующих решений".

"В каждой ситуации будем детально разбираться. То, что касается энергетики и закупок. То, что касается отношений между центральной властью и регионами. То, что касается закупок для военных", – отметил глава государства