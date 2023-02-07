Об этом он написал в своем фейсбуке. Резников лаконично заверил, что не собирается сдаваться.

Важно В конспирологии нет смысла, – Данилов прокомментировал анонс о замене Резникова на Буданова

Держим строй. Благодарю всех за поддержку и конструктивную критику. Делаем выводы. Продолжаем реформы. Даже во время войны. Укрепляем оборону, работаем на победу, – написал Резников.

Добавим, что ранее министр обороны отметил, что ему угрожали. Случилось это после того, как Резников упразднил монополию на пищевое обеспечение ВСУ.

Скандал в Минобороны: главное

Информация о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появилась на фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны по закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрениям нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

Сам министр обороны Алексей Резников прокомментировал скандал по поводу системы пищевых закупок. Он заявил, что журналист-расследователь ошибся, когда заявил, что "яйца закупают по 17 гривен".

5 февраля появилась информация о том, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова.

В этом контексте политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен заявил, что и Буданов и Резников находятся на своих местах. Министр обороны Резников наладил контакты с западными коллегами, в том числе в формате "Рамштайн". Кроме того, не только прямые официальные контакты, но и кулуарные.

Тизенгаузен констатировал, что у нас нет времени заменить Резникова и сказать, мол, знакомьтесь – новый министр обороны. Ведь сейчас время – вес золота.