В свою очередь Федор Вениславский пояснил, что есть политическая и юридическая составляющая в кадровых ротациях, информирует 24 Канал. Глава комитета безопасности украинского парламента рассказал в эфире телемарафона, что должность министра обороны – это квота, инициированная президентом перед парламентом.

Заметьте Отставить нельзя оставить: выгодно ли для Украины увольнение Резникова

Что известно о возможных кадровых изменениях в Минобороны

Федор Вениславский заявил, что никаких представлений подач Владимира Зеленского об уходе Алексея Резникова с должности министра обороны не было.

В воскресенье вечером (5 февраля – 24 Канал) на заседании фракции действительно обсуждался вопрос возможного увольнения господина Резникова. Вопрос был связан как раз с тем, что, по закону Украины о Кабмине, по Конституции, политическую ответственность за результаты деятельности правительства несет персонально министр,

– заявил Вениславский.

По его словам, если министр допустил в силу разных причин – то ли делегировал много полномочий заместителям, то ли не смог проконтролировать выполнение ими своих полномочий. Однако, если глава министерства обороны допустил такой медийный скандал с закупками продовольствия и у членов комитета были вопросы по закупкам вооружения и контроля со стороны парламента, – все это в совокупности позволило поставить в политическую плоскость вопрос о политической ответственности.

Однако нардеп отметил, что никаких вопросов об увольнении министра в Верховную Раду и в Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, который должен предварительно рассматривать такие подачи, – не поступало.

Что сказал о возможных кадровых решениях Данилов

Алексей Данилов в интервью Radio NV заявил, что министр обороны работает до тех пор, пока он работает.

И нет здесь ничего удивительного. Делать какие-то конспирологические вещи нет никакого смысла,

– заявил Данилов.

По его словам, есть две должности – глава МИД и Минобороны, которые согласно нашей Конституции по президенту Украины.

"И до тех пор, пока от президента не будет тех или иных нормативно-правовых решений, говорить о каких-то вещах, мне кажется, довольно неосторожно", – заявил секретарь СНБО.

По его словам, можем говорить о вопросе смены министра, как только будут документы от Владимира Зеленского. Однако пока подобных предложений Алексей Данилов не видел.

Если процесс начнется, вы сразу увидите это. Для этого необходимо иметь соответствующие документы от соответствующих учреждений. На сегодняшний день этим институтом является Верховная Рада Украины,

– заявил Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заверил – как только будут соответствующие документы, можем о чем-то говорить. По словам Алексея Данилова:

этот процесс уже длится определенный промежуток времени, появляются те или иные документы на представителей, ранее работавших в Министерстве обороны;

идет волна процессов, которые, по его мнению, должны были начаться гораздо раньше.

Чиновник заверил, что Алексей Резников инициировал внутренние проверки, занимался этим вопросом.

"Точно знаю, что многие вещи внутри этого института проверялись. Поэтому именно сейчас это вышло на поверхность, есть определенные вопросы по этому поводу", – сказал Данилов.

Что этому предшествовало